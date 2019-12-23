Гвардиола не верит, что "Ливерпуль" можно догнать

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что задача по защите титула Премьер-Лиги перестала быть для его команды реалистичной.

Несмотря на победу 3:1 над "Лестером" в минувшую субботу, "горожане" остались на третьем месте в Премьер-Лиге и уступают 11 очков лидирующему "Ливерпулю", который из-за участия в клубом Чемпионате Мира теперь вдобавок к своему внушительному отрыву имеет матч в запасе.



При этом "Ливерпуль" почти безошибочно идет по дистанции, в 17 первых матчах потеряв только два балла, поэтому Гвардиола предпочитает сосредоточиться на более насущных вещах.



"Когда команда выигрывает 16 из 17 матчей, думать о том, что мы догоним их, становится нереалистично".



"Прямо сейчас это нереалистично. Мы должны постараться выигрывать свои матчи и гарантировать себе путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а там посмотрим".



"Если они проиграют пару матчей, а мы в то же время выиграем, то кто знает? Но когда какая-то команда проигрывает один матч из последних 53 или 54, то у меня нет оптимизма насчет того, что они проиграют четыре-пять из следующих 10-11 матчей, потому что они невероятно сильны", — цитирует Гвардиолу ESPN.