"Арсенал" обдумывает покупку Кевина Фолланда

"Арсенал" задумывается о приобретении нападающего "Байера" Кевина Фолланда в зимнее трансферное окно.

В последние недели основные нападающие "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт переживают заметный спад, из-за чего свой шанс в рамках Премьер-Лиги получил юный Габриэль Мартинелли.



Задумываясь об усилении своей атакующей мощи, "Арсенал" обратил внимание на Фолланда. По информации Sky Sports, скауты лондонского клуба неоднократно просматривали 27-летнего немца в деле.



Теперь скауты "Арсенала" собираются предложить кандидатуру Кевина новому главному тренеру "канониров" Микелю Артете, который в воскресенье провел свою первую тренировку с первой командой.



Добавим, что Фолланд, у которого остается 18 месяцев по контракту с "Байером", забил пять голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Бундеслиги.