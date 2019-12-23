"Арсенал" обдумывает покупку Кевина Фолланда

Кевин Фолланд "Арсенал" задумывается о приобретении нападающего "Байера" Кевина Фолланда в зимнее трансферное окно.

В последние недели основные нападающие "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт переживают заметный спад, из-за чего свой шанс в рамках Премьер-Лиги получил юный Габриэль Мартинелли.

Задумываясь об усилении своей атакующей мощи, "Арсенал" обратил внимание на Фолланда. По информации Sky Sports, скауты лондонского клуба неоднократно просматривали 27-летнего немца в деле.

Теперь скауты "Арсенала" собираются предложить кандидатуру Кевина новому главному тренеру "канониров" Микелю Артете, который в воскресенье провел свою первую тренировку с первой командой.

Добавим, что Фолланд, у которого остается 18 месяцев по контракту с "Байером", забил пять голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Бундеслиги.


Метки Арсенал, Байер, Фолланд

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 07:00

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  1. sayedbakiev 23.12.2019 07:15 # sayedbakiev
    неужели захочет перейти???а тем временем сучка Мареза опять засела в чужие хуи....что за твари в этом клубе что даже жены не хотят их....

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  2. abse 23.12.2019 07:05 # abse
    Что с защитникам, блеать?

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  3. alexomck 23.12.2019 07:03 # alexomck
    не прямая замена Обаме, знамо возрастёт роль Лаказетта, после ухода последнего.

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