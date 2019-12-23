"Арсенал" обдумывает покупку Кевина Фолланда
"Арсенал" задумывается о приобретении нападающего "Байера" Кевина Фолланда в зимнее трансферное окно.
В последние недели основные нападающие "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт переживают заметный спад, из-за чего свой шанс в рамках Премьер-Лиги получил юный Габриэль Мартинелли.
Задумываясь об усилении своей атакующей мощи, "Арсенал" обратил внимание на Фолланда. По информации Sky Sports, скауты лондонского клуба неоднократно просматривали 27-летнего немца в деле.
Теперь скауты "Арсенала" собираются предложить кандидатуру Кевина новому главному тренеру "канониров" Микелю Артете, который в воскресенье провел свою первую тренировку с первой командой.
Добавим, что Фолланд, у которого остается 18 месяцев по контракту с "Байером", забил пять голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Бундеслиги.
23.12.2019 07:00
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неужели захочет перейти???а тем временем сучка Мареза опять засела в чужие хуи....что за твари в этом клубе что даже жены не хотят их....
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Что с защитникам, блеать?
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не прямая замена Обаме, знамо возрастёт роль Лаказетта, после ухода последнего.
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