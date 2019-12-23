Лэмпард возразил Моуриньо по поводу удаления Сона

Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард возразил Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" насчет красной карточки нападающего "шпор" Сон Хен Мира.

После домашнего поражения со счетом 0:2 в воскресенье Моуриньо в саркастической манере пожелал здоровья защитнику "синих" Антонио Рюдигеру.

"В некоторых странах — вроде моей, учитывая нашу культуру — мы привыкли говорить "умный игрок". Но в этой стране — и это одна из причин, почему я влюбился в эту страну в 2004 году — мы не называем их умными, мы называем их другими словами, которые я отказываюсь произносить", — затем добавил Жозе.

Явные обвинения в симуляции не понравились Лэмпарду, который поспешил встать на защиту подопечного.

"Это была красная карточка. В такой ситуации даже не нужно ничего приукрашивать".

"Это случилось, и это было немного рефлекторно. Возможно, в особенно жестких матчах это может обернуться против тебя, но я думаю, это был именно такой момент. Я не скажу ни слова Тони Рюдигеру насчет его поведения в этом эпизоде", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, Моуриньо, Рюдигер, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2233

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. antiterror 23.12.2019 07:38 # antiterror
    От сердца к Солнцу!

    (ответить)

  2. alexomck 23.12.2019 06:39 # alexomck
    Рюдигер исполнил в лучших традициях Мане, Алли и прочих стерлингов. ребятам в рубке осталось таблички с баллами выдать, аки в фигурном.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: