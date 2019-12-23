Лэмпард возразил Моуриньо по поводу удаления Сона

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард возразил Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" насчет красной карточки нападающего "шпор" Сон Хен Мира.

После домашнего поражения со счетом 0:2 в воскресенье Моуриньо в саркастической манере пожелал здоровья защитнику "синих" Антонио Рюдигеру.



"В некоторых странах — вроде моей, учитывая нашу культуру — мы привыкли говорить "умный игрок". Но в этой стране — и это одна из причин, почему я влюбился в эту страну в 2004 году — мы не называем их умными, мы называем их другими словами, которые я отказываюсь произносить", — затем добавил Жозе.



Явные обвинения в симуляции не понравились Лэмпарду, который поспешил встать на защиту подопечного.



"Это была красная карточка. В такой ситуации даже не нужно ничего приукрашивать".



"Это случилось, и это было немного рефлекторно. Возможно, в особенно жестких матчах это может обернуться против тебя, но я думаю, это был именно такой момент. Я не скажу ни слова Тони Рюдигеру насчет его поведения в этом эпизоде", — цитирует Лэмпарда Goal.