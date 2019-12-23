Светская хроника за понедельник
"Реал" отказался от покупки Поля Погба в январе. "Арсенал" претендует на Дриса Мертенса. Луиш Фигу отрицает, что Хосеп Гвардиола был его любовником. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" ожидает купить двух игроков в январе. (Goal)
"Реал" сообщил Полю Погба, что не будет покупать полузащитника "Юнайтед" в январе. (Marca)
"Юнайтед", "Эвертон" и "Саутгемптон" сражаются за 19-летнего защитника "Барселона" Жан-Клера Тодибо. (Sport)
"Милан" и "Атлетико" хотят полузащитника "Юнайтед" Неманью Матича. (La Gazzetta dello Sport)
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен откажется от перехода в "Юнайтед" в январе. (Daily Star)
"Тоттенхэм" обсуждает покупку 22-летнего полузащитника "Фламенго" Жерсона. (90min)
"Манчестер Сити" и "Реал" сражаются за защитника ПСЖ Маркиньоса. (Le 10 Sport)
"Бавария" не ожидает перехода вингера "Сити" Лероя Сане в январе. (Goal)
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака уже вступил в переговоры с "Гертой" насчет своего трансфера в берлинский клуб. (ESPN)
"Арсенал" поспорит с "Баварией" и дортмундской "Боруссией" за нападающего "Наполи" Дриса Мертенса. (Calciomercato)
"Бордо" заинтересован в нападающем "Челси" Оливье Жиру, но может столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера". (Goal)
Скауты "Вест Хэма" просматривали звезд "Фламенго" Бруно Энрике и Габриэля Барбосу на клубном Чемпионате Мира в Катаре. (90min)
Клуб МЛС "Интер Майами" сделает предложение резервному голкиперу "Бернли" Джо Харту. (The Sun)
Другое
"Вест Хэм" надеется увеличить вместимость Лондонского стадиона до 62,500 зрителей к старту следующего сезона. (Football.London)
В "Сити" узнали о назначении Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" по телевизору. (Daily Mail)
Будущее наставника "Сити" Хосепа Гвардиолы в клубе зависит от того, получит ли он поддержку на трансферном рынке. (The Athletic)
"Арсенал" встречает Рождество в нижней половине таблицы чемпионата впервые с 1983 года. (The Sun)
Статуе экс-нападающего "Юнайтед" Златана Ибрагимовича в Мальме отпилили нос. (The Sun)
Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)
Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)
23.12.2019 05:55
Просмотров: 3041
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мю клуб пидарасов кстати
(ответить)
О всё понятно пепка шпилил артету, не зря артета всегда подкрашен для любимого.
(ответить)
Гвардиола выразил недовольство болельщиками «Манчестер Сити»
Надо больше фейков создавать пацаны
(ответить)
Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)
Охуеть просто.
(ответить)
Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)
Внезапно..
(ответить)
Ждём бой между Марезом и Юликом за титул главного куколда мира. Судить бой будут Джошуа и лучший друг Юлика.
(ответить)
Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/75530/
ох михайло
(ответить)
Ору с маура, типа 6лять для удаления нужно было сломать ребра рюдигеру?) а то, что за такую xуйню, которую сделал сон УМЫШЛЕННО и на нервах, дают красную в принципе - ничего?) бомбануло физрука, xуле
(ответить)
Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)
Вроде только недавно британские таблоиды писали про их флирт с Деонтейем Уайлдером.
(ответить)
Не только лысый.Не только шарлатан.Но еще и любовница.То есть педик-пердиола....любитель португальских хуев...Роналдо...Фиго...Б.Силва....Жопардиола:"Мы занялись сексом с Фигу всего лишь один раз в месяц.Я исхожу из того что первый раз не считается.Мы сразу же с ним расстались.Я люблю семьянин.Я люблю сына и жену трансгендера" -заявил гуардиола на семейном ужине в присутствии Фигу и Юнгберга и в послдний раз занялись искусством втроем cообщает City Dail
(ответить)
Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)
Ахахаха Куколд!
(ответить)
как футбольные новости так от сан только одна, а как всякая хрень так половина категории "другое" от этой желтухи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий