Светская хроника за понедельник

"Реал" отказался от покупки Поля Погба в январе. "Арсенал" претендует на Дриса Мертенса. Луиш Фигу отрицает, что Хосеп Гвардиола был его любовником. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" ожидает купить двух игроков в январе. (Goal)



"Реал" сообщил Полю Погба, что не будет покупать полузащитника "Юнайтед" в январе. (Marca)



"Юнайтед", "Эвертон" и "Саутгемптон" сражаются за 19-летнего защитника "Барселона" Жан-Клера Тодибо. (Sport)



"Милан" и "Атлетико" хотят полузащитника "Юнайтед" Неманью Матича. (La Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен откажется от перехода в "Юнайтед" в январе. (Daily Star)



"Тоттенхэм" обсуждает покупку 22-летнего полузащитника "Фламенго" Жерсона. (90min)



"Манчестер Сити" и "Реал" сражаются за защитника ПСЖ Маркиньоса. (Le 10 Sport)



"Бавария" не ожидает перехода вингера "Сити" Лероя Сане в январе. (Goal)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака уже вступил в переговоры с "Гертой" насчет своего трансфера в берлинский клуб. (ESPN)



"Арсенал" поспорит с "Баварией" и дортмундской "Боруссией" за нападающего "Наполи" Дриса Мертенса. (Calciomercato)



"Бордо" заинтересован в нападающем "Челси" Оливье Жиру, но может столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера". (Goal)



Скауты "Вест Хэма" просматривали звезд "Фламенго" Бруно Энрике и Габриэля Барбосу на клубном Чемпионате Мира в Катаре. (90min)



Клуб МЛС "Интер Майами" сделает предложение резервному голкиперу "Бернли" Джо Харту. (The Sun)



Другое



"Вест Хэм" надеется увеличить вместимость Лондонского стадиона до 62,500 зрителей к старту следующего сезона. (Football.London)



В "Сити" узнали о назначении Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" по телевизору. (Daily Mail)



Будущее наставника "Сити" Хосепа Гвардиолы в клубе зависит от того, получит ли он поддержку на трансферном рынке. (The Athletic)



"Арсенал" встречает Рождество в нижней половине таблицы чемпионата впервые с 1983 года. (The Sun)



Статуе экс-нападающего "Юнайтед" Златана Ибрагимовича в Мальме отпилили нос. (The Sun)



Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)



Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)