Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Реал" отказался от покупки Поля Погба в январе. "Арсенал" претендует на Дриса Мертенса. Луиш Фигу отрицает, что Хосеп Гвардиола был его любовником. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" ожидает купить двух игроков в январе. (Goal)

"Реал" сообщил Полю Погба, что не будет покупать полузащитника "Юнайтед" в январе. (Marca)

"Юнайтед", "Эвертон" и "Саутгемптон" сражаются за 19-летнего защитника "Барселона" Жан-Клера Тодибо. (Sport)

"Милан" и "Атлетико" хотят полузащитника "Юнайтед" Неманью Матича. (La Gazzetta dello Sport)

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен откажется от перехода в "Юнайтед" в январе. (Daily Star)

"Тоттенхэм" обсуждает покупку 22-летнего полузащитника "Фламенго" Жерсона. (90min)

"Манчестер Сити" и "Реал" сражаются за защитника ПСЖ Маркиньоса. (Le 10 Sport)

"Бавария" не ожидает перехода вингера "Сити" Лероя Сане в январе. (Goal)

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака уже вступил в переговоры с "Гертой" насчет своего трансфера в берлинский клуб. (ESPN)

"Арсенал" поспорит с "Баварией" и дортмундской "Боруссией" за нападающего "Наполи" Дриса Мертенса. (Calciomercato)

"Бордо" заинтересован в нападающем "Челси" Оливье Жиру, но может столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера". (Goal)

Скауты "Вест Хэма" просматривали звезд "Фламенго" Бруно Энрике и Габриэля Барбосу на клубном Чемпионате Мира в Катаре. (90min)

Клуб МЛС "Интер Майами" сделает предложение резервному голкиперу "Бернли" Джо Харту. (The Sun)

Другое

"Вест Хэм" надеется увеличить вместимость Лондонского стадиона до 62,500 зрителей к старту следующего сезона. (Football.London)

В "Сити" узнали о назначении Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" по телевизору. (Daily Mail)

Будущее наставника "Сити" Хосепа Гвардиолы в клубе зависит от того, получит ли он поддержку на трансферном рынке. (The Athletic)

"Арсенал" встречает Рождество в нижней половине таблицы чемпионата впервые с 1983 года. (The Sun)

Статуе экс-нападающего "Юнайтед" Златана Ибрагимовича в Мальме отпилили нос. (The Sun)

Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)

Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 05:55

Количество просмотров Просмотров: 3041

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Последние комментарии:




  1. quavo 23.12.2019 08:02 # quavo
    Мю клуб пидарасов кстати

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  2. lomka 23.12.2019 08:01 # lomka
    О всё понятно пепка шпилил артету, не зря артета всегда подкрашен для любимого.

    (ответить)

  3. mikkiynwa 23.12.2019 07:33 # mikkiynwa
    Гвардиола выразил недовольство болельщиками «Манчестер Сити»



    Надо больше фейков создавать пацаны

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  4. tigerpool 23.12.2019 07:31 # tigerpool
    Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)


    Охуеть просто.

    (ответить)

  5. frisby 23.12.2019 07:24 # frisby
    Луиш Фигу опроверг слухи о том, что Гвардиола был его любовником в период их совместных выступлений за "Барселону". (Daily Mirror)

    Внезапно..

    (ответить)

  6. mikkiynwa 23.12.2019 07:22 # mikkiynwa
    Ждём бой между Марезом и Юликом за титул главного куколда мира. Судить бой будут Джошуа и лучший друг Юлика.

    (ответить)

  7. wengerrrro 23.12.2019 07:16 # wengerrrro
    Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/75530/

    ох михайло

    (ответить)

  8. mufc1994 23.12.2019 06:37 # mufc1994
    Ору с маура, типа 6лять для удаления нужно было сломать ребра рюдигеру?) а то, что за такую xуйню, которую сделал сон УМЫШЛЕННО и на нервах, дают красную в принципе - ничего?) бомбануло физрука, xуле

    (ответить)

  9. tigerpool 23.12.2019 06:30 # tigerpool
    Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)

    Вроде только недавно британские таблоиды писали про их флирт с Деонтейем Уайлдером.

    (ответить)

  10. sayedbakiev 23.12.2019 06:10 # sayedbakiev
    Не только лысый.Не только шарлатан.Но еще и любовница.То есть педик-пердиола....любитель португальских хуев...Роналдо...Фиго...Б.Силва....Жопардиола:"Мы занялись сексом с Фигу всего лишь один раз в месяц.Я исхожу из того что первый раз не считается.Мы сразу же с ним расстались.Я люблю семьянин.Я люблю сына и жену трансгендера" -заявил гуардиола на семейном ужине в присутствии Фигу и Юнгберга и в послдний раз занялись искусством втроем cообщает City Dail

    (ответить)

  11. weorlfc 23.12.2019 06:06 # weorlfc
    Жена вингера "Лестера" Рияда Махреза флиртует с боксером Энтони Джошуа. (The Sun)

    Ахахаха Куколд!

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  12. van-der-slav 23.12.2019 06:05 # van-der-slav
    как футбольные новости так от сан только одна, а как всякая хрень так половина категории "другое" от этой желтухи

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