Моуриньо считает, что Лэмпард победил благодаря схеме Конте

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его коллега Фрэнк Лэмпард из "Челси" использовал конспекты Антонио Конте, чтобы одолеть "шпор".

Лэмпард выбрал весьма необычное построение на воскресный матч против новой команды своего учителя, насытив центр обороны тремя игроками и еще двух защитников отправив бороздить фланги.



Эта тактика позволила "Челси" отпраздновать победу 0:2, и Моуриньо был вынужден признать, что Лэмпард его переиграл.



"Они были лучше нас в первом тайме. Мне несложно признать это. Они играли по схеме, при которой им очень комфортно. По схеме, которую они использовали на протяжении двух лет с Антонио Конте. Многим их игрокам очень комфортно так играть. Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Виллиан чувствуют себя очень комфортно при такой схеме".



"Они доставляли нам проблемы в первом тайме. Не сказать, что это были явные голевые ситуации, но, как вам нравится говорить, они контролировали игру. Почти вся игра шла на нашей половине поля, несмотря на то, что они создали не так много. Однако в конце концов вы правы, и я с легкостью признаю, что они превзошли нас".



"Но их голы — это не следствие какого-либо превосходства. Первый гол случился после ошибки при розыгрыше углового у наших ворот. Мы знаем, как обороняться при таких розыгрышах угловых, но нужные игроки не были сосредоточены. По этой же причине мы получили пенальти в свои ворота. Пропущенные голы — не следствие какого-либо превосходства, а следствие ошибок".



"Мы изменили свои игру во втором тайме. Мы чувствовали, что это необходимо, и мы заиграли гораздо увереннее. Один гол изменил бы эмоции игры, потому что игра на поле уже изменилась".



"Мы искали гол, но вместо этого получили красную карточку. Это упростило игру для них. С их техникой и одним лишним игроком им было легко контролировать игру. Нам же пришлось сложнее", — цитирует Моуриньо Sky Sports.