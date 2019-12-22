Моуриньо: "Надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома ребер"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое несогласие с удалением нападающего Сон Хен Мина в матче против "Челси".
Красная карточка Сона на 62-й минуте не оставила "шпорам" шансов отыграться со счета 0:2 в домашнем противостоянии с "синими".
По мнению Моуриньо, Рюдигер чересчур картинно отреагировал на движение ногой Сона. Жозе вообще считает, что рефери Энтони Тэйлор должен был пресечь эту стычку раньше, потому что Антонио первым ударил южнокорейца.
"Если бы рефери немедленно показал желтую карточку Рюдигеру, такой реакции не было бы. Но он этого не сделал, а это может повлечь столь эмоциональную реакцию, которую рефери и VAR обязаны проанализировать".
"Футбол есть футбол, но Премьер-Лига — это английский футбол, и данная красная карточка выглядит для меня странно".
"Однако я не хочу акцентировать на этом внимание, потому что моя команда поиграла, и я должен похвалить своих оппонентов, потому что они лучше провели матч".
"Надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома ребер, потому что, судя по его виду, он точно их сломал", — цитирует Моуриньо BBC.
We all know, Son si anak baik.— DiatamaIbduansa (@abbieibduansa) December 22, 2019
Rudiger just do his job. #TOTCHE
belom kebayang kalo VAR sampe ada di Liga 1 Indonesia pic.twitter.com/mlS7uGJPxr
22.12.2019 23:00
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Последние комментарии:
6ля вот сон же умышленно сделал движение, важно разве сильно это было или вскользь? все четко видно на повторе, ВАР есть и сам он знает что сделал, но отрицает конечно же
кто помнит его кк в матче с борнмутом в конце прошлого сезона? тоже невзначай типо неосознанно, и это без ВАР тогда
и да моур загнул что это был ключевой момент матча, то то вы до удаления рвали челси и пробили аж 0 ударов в створ
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Боюсь что перелом рёбер, очень оптимистичный диагноз. Там возможно, сломанное ребро в ливерную часть вошло.
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Он ещё сказал, что Сону сложно и он плачет. "Он плакал из-за сломанной ноги Андре Гомеша, а теперь плачет из-за сломанных рёбер Рюдигера"
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Хахахах маврмавр
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Моуриньо окончательно превратился в склочную бабку.
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Уахахахаха. Моур тонкий тролль
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Дрогба в финале лч за лёгкую пощёчину дали красную, а здесь два акцентированных касания бутсой. Нaxep сходи ка ты.
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Наконец-то Моур нашел свою команду. Игроки типа Сона и Вертонгена подстать тренеру
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Моур красавец!
Ридигер типичный симулянт
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