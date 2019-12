Моуриньо: "Надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома ребер"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое несогласие с удалением нападающего Сон Хен Мина в матче против "Челси".

Красная карточка Сона на 62-й минуте не оставила "шпорам" шансов отыграться со счета 0:2 в домашнем противостоянии с "синими".



По мнению Моуриньо, Рюдигер чересчур картинно отреагировал на движение ногой Сона. Жозе вообще считает, что рефери Энтони Тэйлор должен был пресечь эту стычку раньше, потому что Антонио первым ударил южнокорейца.



"Если бы рефери немедленно показал желтую карточку Рюдигеру, такой реакции не было бы. Но он этого не сделал, а это может повлечь столь эмоциональную реакцию, которую рефери и VAR обязаны проанализировать".



"Футбол есть футбол, но Премьер-Лига — это английский футбол, и данная красная карточка выглядит для меня странно".



"Однако я не хочу акцентировать на этом внимание, потому что моя команда поиграла, и я должен похвалить своих оппонентов, потому что они лучше провели матч".



"Надеюсь, Рюдигер восстановится после перелома ребер, потому что, судя по его виду, он точно их сломал", — цитирует Моуриньо BBC.





