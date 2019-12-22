Фанаты "Тоттенхэма" оскорбили Рюдигера на расовой почве

Воскресный матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" был омрачен расистскими выкриками со стороны болельщиков домашней команды в адрес защитника гостей Антонио Рюдигера.

Одним из ключевых моментов матча, выигранного "синими" со счетом 0:2, стало удаление на 62-й минуте Сон Хен Мина. Южнокореец получил прямую красную карточку за то, что ногой, лежа на газоне, лягнул Рюдигера.



Болельщики "шпор" были возмущены решением рефери Энтони Тэйлора и свою злобу выместили на Рюдигере — в заключительные полчаса диктор трижды делал объявление по стадиону о недопустимости расистского поведения.



Отметим, что правила УЕФА позволяют прервать матч в случае двух предупреждений. В данном случае до этого не дошло, однако теперь у "Тоттенхэма" могут возникнуть проблемы с FA из-за поведения своих фанатов.