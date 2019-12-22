Фанаты "Тоттенхэма" оскорбили Рюдигера на расовой почве

Антонио Рюдигер Воскресный матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" был омрачен расистскими выкриками со стороны болельщиков домашней команды в адрес защитника гостей Антонио Рюдигера.

Одним из ключевых моментов матча, выигранного "синими" со счетом 0:2, стало удаление на 62-й минуте Сон Хен Мина. Южнокореец получил прямую красную карточку за то, что ногой, лежа на газоне, лягнул Рюдигера.

Болельщики "шпор" были возмущены решением рефери Энтони Тэйлора и свою злобу выместили на Рюдигере — в заключительные полчаса диктор трижды делал объявление по стадиону о недопустимости расистского поведения.

Отметим, что правила УЕФА позволяют прервать матч в случае двух предупреждений. В данном случае до этого не дошло, однако теперь у "Тоттенхэма" могут возникнуть проблемы с FA из-за поведения своих фанатов.


Метки болельщики, расизм, Рюдигер, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 22.12.2019 23:16 # superglor
    Рюдигера накажут за расистские жесты? Публичное подражание макаке, за такое бан.

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  2. hot-doshirak 22.12.2019 22:30 # hot-doshirak
    так а че у шпор нет игроков ниггеров что ли??

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  3. gucman 22.12.2019 22:27 # gucman
    Хули взять с низшей прослойки Лондона...

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  4. anabanana94 22.12.2019 22:14 # anabanana94
    Обоссать нужно Рюдигера, надеюсь это не будет считаться расизмом.

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  5. metkii 22.12.2019 22:08 # metkii
    Обосцать колени: жидовский клуб, с такими же болелами, чернокожими и желтыми игроками сейчас схватит санкций за расизм...

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  6. rap-woiska 22.12.2019 22:03 # rap-woiska
    Никогда такого не было и вот опять

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