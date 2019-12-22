"Челси" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дублю Виллиана
"Челси" укрепил свои вроде бы пошатнувшиеся позиции в топ-4, одержав убедительную победу над "Тоттенхэмом" — 0:2.
Наставник "шпор" Жозе Моуриньо доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Вулверхэмптона" неделю назад.
А вот в старте у "синих" произошло три изменения. Вернулись в команду Фикайо Томори, Маркос Алонсо и Матео Ковачич, заняв места Эмерсона Палмери, Жоржиньо и Кристиана Пулишича.
"Челси" активнее начал матч и был вознагражден за оказываемое давление. На 12-й минуте Виллиан, вторгся в штрафную с левого фланга, на финте ушел от Сержа Орье и нанес сильный удар в дальний угол ворот — 0:1.
Открыв счет, "синие" сосредоточились на сдерживании соперника. "Тоттенхэм" пытался бежать вперед, но моменты не возникали — лишь Сон Хен Мин имел неплохую возможность, замыкая на дальней штанге прострел Харри Кейна, однако пробил крайне неточно.
А перед самым свистком на перерыв Пауло Гассанига, играя в своей штрафной, махнул ногой мимо мяча и врезался в Алонсо. После подсказки от VAR рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти, который был четко реализован Виллианом — 0:2.
Во втором тайме гости принялись караулить ошибки соперника. На 55-й минут им это удалось, и Тэмми Абрахэм поразил ворота Гассаниги, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
А на 62-й минуте хозяева остались вдесятером. Энтони Тэйлор, доверившись помощникам из видеостудии, показал прямую красную карточку Сону, который, лежа на газоне, ногой ударил Антонио Рюдигера.
Удаление Сона фактически похоронило надежды "Тоттенхэма" отыграться. Обладая одним лишним игроком, "Челси" комфортно довел дело до победы. За весь матч "шпоры" нанесли лишь один удар в створ, да и тот — только в компенсированное время.
После четырех поражений в пяти предыдущих матчах место "Челси" в топ-4 оказалось под угрозой, однако в очном противостоянии со своим, возможно, главным конкурентом в борьбе за четвертую строчку "синие" одержали убедительную победу, почти ничего не позволив создать "Тоттенхэму".
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
22.12.2019 21:30
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Последние комментарии:
22.12.2019 12:55 #
chronicle
Пенсы сегодня соснут и Лемпеса похвалят
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/75514/?c=1
22.12.2019 13:54 #
slash-lfc
У пенсов опять день боли и унижений. Вчера Ливерпуль завоевал трофей, который Почтилси и не снился, а сегодня Почтилси соснет Тоттенхэму, возглавляемому Моуром. Тяжело быть шестьнольником наверно...
Источник: http://fapl.ru/posts/75514/?c=1
22.12.2019 14:18 #
zagzag
Петушки нынче классом выше, на легке прокатят на бибе всю шарашку Лэмпса и бонусом ry-l'a с deft'ом.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/75514/?c=1
22.12.2019 14:48 #
hike9
Челси сегодня еле еле ноги унесёт, а точнее пенсионеры.
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Источник: http://fapl.ru/posts/75514/?c=1
22.12.2019 16:19 #
iskander8sg
1-2
4-2.
Уотфорд нулячий, думаю скум соберется как ни как и выстрадает победу.
Тоттнем силен, Моур наводит потихоньку лад, у пенсов защита ниочем, пропустят много, но атакующая линия довольно таки скилловая, то парочку отгрузят, думаю)
Источник: http://fapl.ru/posts/75514/?c=1
22.12.2019 19:10 #
spart19an
по логике пенсов должны просто разгромить. Хз
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Источник: http://fapl.ru/posts/75522/?c=1
22.12.2019 19:11 #
only--liverpool
Челси проебет. Скриньте.
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Источник: http://fapl.ru/posts/75522/?c=1
(ответить)
Дежурная победа. Чисто на классе.
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Жозик сел на упругого
(ответить)
В гонке
(ответить)
лул, там юве опять у лацио соснул в матче за суперкубок.
(ответить)
Парни где посмотреть матч в повторе? подкиньте пару ссылок.
(ответить)
Топовой, канешн, прогнозы сработали.
(ответить)
В колбасные очки сегодня заходит со свистом, и это не удивительно, столько порванных ливерных ж0п на сайте))
(ответить)
ахуительный матч по эмоциям, лежать мы в 4ке!
(ответить)
тем временам Шеффилд в 4 очках от топ 4 с лучшей защитой после Ливера и Лестера. АПЛ)
(ответить)
Джеймса надо отдавать на пару лет в клуб АПЛ, в Чемпионшипе он еще больше отупеет. Интересно, кого купят, в центре точно все забито, цз тоже сейчас поиграют с Рюди -- поумнеют, хотя Зума бы я выкинул все-таки, но эт уже летом. Вингера тоже как-то странно при живом Виллиане покупать, там и так на лавке Палисик и Обои сидят. Только напа если освежить, Абрахам меня не радует, очень хлипкий малый, все единоборства проигрывает, да и даже на втором этаже при его-то росте.
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Маур (с каменным лицом): Надеюсь Рюдигер быстро восстановится после перелома рёбер от Сона)))
(ответить)
Пусть пенсы порадуются до следующего борнмута
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то чувство, когда Сон кэп в ФФ )
(ответить)
А тем временем Лацио поссали на сосари и криро.
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полнейшая доминация Челси весь матч, во всем, на каждом участке поля, по моему это было декласирование шпор и особенно Моура, он ничего не смог придумать, показательная и очень легкая, повторюсь, оочень легкая победа, как мне показалось, я был уверен что Челси забьет еще минимум 1 гол и даже 2-3, но во 2-м тайме решили не рисковать и просто играли в свою сдерживающую игру, причем не переставая опасно атаковать, у ттх опасностью даже не пахло!
Маунт, это просто находка, игрок умеет абсолютно все и на высочайшем уровне, когда вся команда будет на пике он будет творить просто феноменальную игру, красавчик за 0 млн! это просто диамант!
рад за Лэмпика, как он был счастлив, так радовался как будто снова стал игроком. давай веди нашу молодежь к чемпионству, синий Френк!!
(ответить)
Как-то совсем изичайше вышло. Странное ощущение
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Молодцы пенсы!
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почти ничего не позволив создать "Тоттенхэму".
Источник: http://fapl.ru/posts/75526/
и тут почти) ну михужла
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Жозе : "судья просто безвиз"
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