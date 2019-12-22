"Челси" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дублю Виллиана

"Челси" укрепил свои вроде бы пошатнувшиеся позиции в топ-4, одержав убедительную победу над "Тоттенхэмом" — 0:2.

Наставник "шпор" Жозе Моуриньо доверился тем же 11 игрокам, что и в победном матче против "Вулверхэмптона" неделю назад.



А вот в старте у "синих" произошло три изменения. Вернулись в команду Фикайо Томори, Маркос Алонсо и Матео Ковачич, заняв места Эмерсона Палмери, Жоржиньо и Кристиана Пулишича.



"Челси" активнее начал матч и был вознагражден за оказываемое давление. На 12-й минуте Виллиан, вторгся в штрафную с левого фланга, на финте ушел от Сержа Орье и нанес сильный удар в дальний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "синие" сосредоточились на сдерживании соперника. "Тоттенхэм" пытался бежать вперед, но моменты не возникали — лишь Сон Хен Мин имел неплохую возможность, замыкая на дальней штанге прострел Харри Кейна, однако пробил крайне неточно.



А перед самым свистком на перерыв Пауло Гассанига, играя в своей штрафной, махнул ногой мимо мяча и врезался в Алонсо. После подсказки от VAR рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти, который был четко реализован Виллианом — 0:2.



Во втором тайме гости принялись караулить ошибки соперника. На 55-й минут им это удалось, и Тэмми Абрахэм поразил ворота Гассаниги, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



А на 62-й минуте хозяева остались вдесятером. Энтони Тэйлор, доверившись помощникам из видеостудии, показал прямую красную карточку Сону, который, лежа на газоне, ногой ударил Антонио Рюдигера.



Удаление Сона фактически похоронило надежды "Тоттенхэма" отыграться. Обладая одним лишним игроком, "Челси" комфортно довел дело до победы. За весь матч "шпоры" нанесли лишь один удар в створ, да и тот — только в компенсированное время.



После четырех поражений в пяти предыдущих матчах место "Челси" в топ-4 оказалось под угрозой, однако в очном противостоянии со своим, возможно, главным конкурентом в борьбе за четвертую строчку "синие" одержали убедительную победу, почти ничего не позволив создать "Тоттенхэму".



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче