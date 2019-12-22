Магуайр не понимает, почему МЮ так сложно против середняков и аутсайдеров

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что не может объяснить, почему его команда испытывает такие затруднения в матчах против середняков и аутсайдеров.

Ранее в декабре "красные дьяволы" отпраздновали яркие победы над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", продлив свою беспроигрышную серию против команд топ-6 в этом сезоне.



Однако во время воскресного выезда к занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Уотфорду" Магуайр и партнеры потерпели поражение 2:0. "Юнайтед" далеко не в первый раз спотыкается о команду поменьше, и у Харри нет этому объяснений.



"Мы не можем ткнуть пальцем и сказать: "Это происходит из-за того или этого". Мы упорно работаем на тренировках, и это все, что мы можем делать. Мы подходим к этим матчам столь же хорошо подготовленными, как и против "Манчестер Сити".



"Это расстраивает. Я всегда думал, что в матчах против так называемых команд поменьше решающее значение имеет первый гол, и у нас были возможности для этого", — сообщил Магуайр Sky Sports.



Также самый дорогой защитник в мире упрекнул своего партнера по команде Джесси Лингарда, который в первом тайме не смог перебросить мяч через голкипера "шершней" Бена Фостера.



"Он знает, что должен был забивать. Это большой шанс, и первый гол может оказаться решающим против такого рода команды. Я сам промахнулся в подобной ситуации против "Ньюкасла". Теперь промахнулся он, но нужно двигаться дальше", — добавил Магуайр.