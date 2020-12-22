Сульшер раскритиковал игру "Юнайтед" против "Уотфорда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер критически высказался по поводу игры своей команды против "Уотфорда" (2:0).

Набрав семь из девяти возможных очков против "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" и "Эвертона", в воскресенье "красные дьяволы" умудрились проиграть последнему "Уотфорду", который до этого не побеждал дома в нынешнем сезоне Премьер-Лиги.



Сульшер решил не заострять внимание на ошибке своего голкипера Давида Де Хеа, который стал виновником первого пропущенного гола, и предпочитает говорить о командных действиях.



"Мы медленно начали матч. Первый тайм был очень, очень плох в исполнении обеих команд, а когда ты так быстро пропускаешь два гола подряд, причем это были их первые два удара в створ, мы поставили перед собой невыполнимую задачу".



"Мы играли не так уж плохо, но в этой лиге ты должен заслужить каждое очко. Игра была чересчур медленной. В первом тайме обе команды словно играли товарищеский матч".



"Давид совершил ошибку, и такие вещи случаются в футболе. Мы тренируемся каждый день именно для того, чтобы они не повторялись. В последнее время Давид был очень хорош, но просто такие вещи случаются".



"Ты должен сражаться за каждое очко на поле, и сегодня мы не заслуживали очков. Я могу весь день напролет говорить об этом, но впереди два матча, в которых мы должны прибавить", — сообщил Сульшер Sky Sports.