Моуриньо: "Тоттенхэм" оказался ровно таким, как я и ожидал"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что работа в лондонском клубе оказалась в точности такой, как он и ожидал.

Разногласия насчет трансферной политики стали одной из причин, почему президент "шпор" Даниэль Леви был вынужден попрощаться с Маурисио Почеттино, предшественником Моуриньо.

Однако Моуриньо не собирается конфликтовать с Леви по этому вопросу. И хотя Жозе привык тратить в своих предыдущих клубах, он принимает, что в "Тоттенхэме" правила другие.

"Я расслаблен, потому что этот клуб оказался ровно таким, как я и ожидал. Как я и ожидал, Даниэль Леви сказал, что мы не планируем много тратить. Как я и ожидал, люди спрашивают меня, расстроен ли я этим".

"Так расстроен ли я? Нет. Я знал это, он сказал мне об этом! Для меня все было кристально ясно — никаких секретов насчет планов клуба, и это делает меня счастливым".

"Я не хочу оказаться в клубе и удивляться вещам. Здесь сюрпризов нет".

"Предпочел бы я получить 300 миллионов фунтов на трансферы в январе? Нет. Мне не нужны игроки в январе", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 19:00

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  1. unclearness 22.12.2019 19:09 # unclearness
    Ну да оказался таким говном как и ожидал, где то на уровне щолсе

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  2. wengerrrro 22.12.2019 19:06 # wengerrrro
    как я и предсказывал

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