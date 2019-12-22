Моуриньо: "Тоттенхэм" оказался ровно таким, как я и ожидал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что работа в лондонском клубе оказалась в точности такой, как он и ожидал.

Разногласия насчет трансферной политики стали одной из причин, почему президент "шпор" Даниэль Леви был вынужден попрощаться с Маурисио Почеттино, предшественником Моуриньо.



Однако Моуриньо не собирается конфликтовать с Леви по этому вопросу. И хотя Жозе привык тратить в своих предыдущих клубах, он принимает, что в "Тоттенхэме" правила другие.



"Я расслаблен, потому что этот клуб оказался ровно таким, как я и ожидал. Как я и ожидал, Даниэль Леви сказал, что мы не планируем много тратить. Как я и ожидал, люди спрашивают меня, расстроен ли я этим".



"Так расстроен ли я? Нет. Я знал это, он сказал мне об этом! Для меня все было кристально ясно — никаких секретов насчет планов клуба, и это делает меня счастливым".



"Я не хочу оказаться в клубе и удивляться вещам. Здесь сюрпризов нет".



"Предпочел бы я получить 300 миллионов фунтов на трансферы в январе? Нет. Мне не нужны игроки в январе", — цитирует Моуриньо Sky Sports.