"Юнайтед" проиграл последней команде Премьер-Лиги

"Манчестер Юнайтед" перечеркнул свои недавние успехи, проиграв последней команде Премьер-Лиги в лице "Уотфорда" — 2:0.

Найджел Пирсон выпустил тех же 11 игроков, что и на достойно проигранный "шершнями" матч против "Ливерпуля".



Стартовый состав "красных дьяволов" также не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном". Поль Погба расположился среди запасных.



"Юнайтед" начал матч первым номером, однако реальной угрозы воротам Бена Фостера не создавал. "Уотфорд" быстро подстроился под такой стиль игры, сделав ставку на контратаки.



Первый опасный момент в матче возник только на 34-й минуте, когда Джесси Лингард вышел на ворота по центру и попытался перебросить мяч через Фостера, однако снаряд опустился сверху ворот.



А в начале второго тайма на гостей нашло какое-то затмение. На 50-й минуте Давид Де Хеа в безобидной ситуации пропустил мяч между рук после удара Исмаилы Сарра с отскоком от газона — 1:0. К слову, это было первое в матче попадание в створ.



Спустя считанные минуты Аарон Ван-Биссака запоздал с подкатом против Сарра, а поскольку это случилось в штрафной, рефери назначил пенальти. Трой Дини показал железные нервы, пробив по центру — 2:0.



Конечно, "дьяволы" пошли большими силами вперед, но толку было мало. Фостер уверенно делал свою работу, без каких-либо чудес. При этом "шершни" регулярно контратаковали и делали это очень опасно.



"Юнайтед", скорее, мог пропустить третий мяч, чем отыграть хотя бы один, однако голов зрители больше не увидели. Даже выход на замену Погба не помог "дьяволам".



Сделав два шага вперед с помощью побед над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", теперь "Юнайтед" сделал большой шаг назад, проиграв последней команде дивизиона. "Дьяволы" были наказаны за свои ляпы в обороне и ничем на это не ответили.



"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче