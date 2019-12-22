"Юнайтед" проиграл последней команде Премьер-Лиги

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" перечеркнул свои недавние успехи, проиграв последней команде Премьер-Лиги в лице "Уотфорда" — 2:0.

Найджел Пирсон выпустил тех же 11 игроков, что и на достойно проигранный "шершнями" матч против "Ливерпуля".

Стартовый состав "красных дьяволов" также не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном". Поль Погба расположился среди запасных.

"Юнайтед" начал матч первым номером, однако реальной угрозы воротам Бена Фостера не создавал. "Уотфорд" быстро подстроился под такой стиль игры, сделав ставку на контратаки.

Первый опасный момент в матче возник только на 34-й минуте, когда Джесси Лингард вышел на ворота по центру и попытался перебросить мяч через Фостера, однако снаряд опустился сверху ворот.

А в начале второго тайма на гостей нашло какое-то затмение. На 50-й минуте Давид Де Хеа в безобидной ситуации пропустил мяч между рук после удара Исмаилы Сарра с отскоком от газона — 1:0. К слову, это было первое в матче попадание в створ.

Спустя считанные минуты Аарон Ван-Биссака запоздал с подкатом против Сарра, а поскольку это случилось в штрафной, рефери назначил пенальти. Трой Дини показал железные нервы, пробив по центру — 2:0.

Конечно, "дьяволы" пошли большими силами вперед, но толку было мало. Фостер уверенно делал свою работу, без каких-либо чудес. При этом "шершни" регулярно контратаковали и делали это очень опасно.

"Юнайтед", скорее, мог пропустить третий мяч, чем отыграть хотя бы один, однако голов зрители больше не увидели. Даже выход на замену Погба не помог "дьяволам".

Сделав два шага вперед с помощью побед над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", теперь "Юнайтед" сделал большой шаг назад, проиграв последней команде дивизиона. "Дьяволы" были наказаны за свои ляпы в обороне и ничем на это не ответили.

"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 18:50

Количество просмотров Просмотров: 4131

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Последние комментарии:




  1. clpol 22.12.2019 20:18 # clpol
    Какое же Маунт уныло куйло...кроме как пасовать назад никуя не может. Кепа красава, пенальти отбил против валенсии.

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  2. axiomofchoice 22.12.2019 20:17 # axiomofchoice
    ничего страшного, МЮ и в выигранных сезонах проигрывал последним коммандам лиги

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  3. imf-tau 22.12.2019 20:17 # imf-tau
    Ну это пеналь ,каким бы мудацким он не был.

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  4. lahmatyj 22.12.2019 20:17 # lahmatyj
    Раздайте им ножи и пистолеты, сразу игра интереснее в разы пойдет.

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  5. electric 22.12.2019 20:16 # electric
    Ахахаха гасанига

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  6. spart19an 22.12.2019 20:16 # spart19an
    Axaxaxa лондонский цирк

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  7. liverfun 22.12.2019 20:16 # liverfun
    гассанига исполняет

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  8. chr1s8rown 22.12.2019 20:14 # chr1s8rown
    Пенсы как бабсалена окружают судю

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  9. lahmatyj 22.12.2019 20:14 # lahmatyj
    Пиздец Аллё мерзкая залупа.

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  10. lovrentiy 22.12.2019 20:14 # lovrentiy
    По ходу сегодня подерутся.

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  11. spart19an 22.12.2019 20:13 # spart19an
    Алли ахаха

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  12. liverfun 22.12.2019 20:12 # liverfun
    норм алии прокатился

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  13. mr-s1n1st3r 22.12.2019 20:12 # mr-s1n1st3r
    Кепа получил по кепке.

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  14. oleg-bad-boy 22.12.2019 20:12 # oleg-bad-boy
    Сколько можно терпеть эту гавно игру мю!? Нах с команды Сульшера и всех дармоедов ибо больше им не кто не поможет!

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  15. zairon 22.12.2019 20:06 # zairon
    Чего в шапке новость, что середняк проиграл аутсайдеру? Обычное дело в англии.

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  16. raka-eve 22.12.2019 20:04 # raka-eve
    нихера в атаке не могут без эриксена

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  17. mikkiynwa 22.12.2019 19:59 # mikkiynwa
    Абрахам)))

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  18. slash-lfc 22.12.2019 19:59 # slash-lfc
    Уахахаха

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  19. electric 22.12.2019 19:57 # electric
    Очевидно чморр сделал ставку на второй тайм. Почтилси выдохнется

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  20. smokekush 22.12.2019 19:54 # smokekush
    Это що было гайс?? Что с посонами случилось , что за унылое говно, сульшер сам вахуе смотрел на происходящее, нахуй гнать из команды марсьяля и лингарда это что за ленивые донные ушлепки, сульшер братка дай писты этим даунам безмозглым плииииз

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