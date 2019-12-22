"Юнайтед" проиграл последней команде Премьер-Лиги
"Манчестер Юнайтед" перечеркнул свои недавние успехи, проиграв последней команде Премьер-Лиги в лице "Уотфорда" — 2:0.
Найджел Пирсон выпустил тех же 11 игроков, что и на достойно проигранный "шершнями" матч против "Ливерпуля".
Стартовый состав "красных дьяволов" также не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном". Поль Погба расположился среди запасных.
"Юнайтед" начал матч первым номером, однако реальной угрозы воротам Бена Фостера не создавал. "Уотфорд" быстро подстроился под такой стиль игры, сделав ставку на контратаки.
Первый опасный момент в матче возник только на 34-й минуте, когда Джесси Лингард вышел на ворота по центру и попытался перебросить мяч через Фостера, однако снаряд опустился сверху ворот.
А в начале второго тайма на гостей нашло какое-то затмение. На 50-й минуте Давид Де Хеа в безобидной ситуации пропустил мяч между рук после удара Исмаилы Сарра с отскоком от газона — 1:0. К слову, это было первое в матче попадание в створ.
Спустя считанные минуты Аарон Ван-Биссака запоздал с подкатом против Сарра, а поскольку это случилось в штрафной, рефери назначил пенальти. Трой Дини показал железные нервы, пробив по центру — 2:0.
Конечно, "дьяволы" пошли большими силами вперед, но толку было мало. Фостер уверенно делал свою работу, без каких-либо чудес. При этом "шершни" регулярно контратаковали и делали это очень опасно.
"Юнайтед", скорее, мог пропустить третий мяч, чем отыграть хотя бы один, однако голов зрители больше не увидели. Даже выход на замену Погба не помог "дьяволам".
Сделав два шага вперед с помощью побед над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", теперь "Юнайтед" сделал большой шаг назад, проиграв последней команде дивизиона. "Дьяволы" были наказаны за свои ляпы в обороне и ничем на это не ответили.
"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.12.2019 18:50
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Последние комментарии:
Какое же Маунт уныло куйло...кроме как пасовать назад никуя не может. Кепа красава, пенальти отбил против валенсии.
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ничего страшного, МЮ и в выигранных сезонах проигрывал последним коммандам лиги
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Ну это пеналь ,каким бы мудацким он не был.
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Раздайте им ножи и пистолеты, сразу игра интереснее в разы пойдет.
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Ахахаха гасанига
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Axaxaxa лондонский цирк
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гассанига исполняет
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Пенсы как бабсалена окружают судю
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Пиздец Аллё мерзкая залупа.
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По ходу сегодня подерутся.
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Алли ахаха
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норм алии прокатился
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Кепа получил по кепке.
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Сколько можно терпеть эту гавно игру мю!? Нах с команды Сульшера и всех дармоедов ибо больше им не кто не поможет!
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Чего в шапке новость, что середняк проиграл аутсайдеру? Обычное дело в англии.
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нихера в атаке не могут без эриксена
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Абрахам)))
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Уахахаха
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Очевидно чморр сделал ставку на второй тайм. Почтилси выдохнется
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Это що было гайс?? Что с посонами случилось , что за унылое говно, сульшер сам вахуе смотрел на происходящее, нахуй гнать из команды марсьяля и лингарда это что за ленивые донные ушлепки, сульшер братка дай писты этим даунам безмозглым плииииз
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