Мане, Салах и Махрез поспорят за звание лучшего футболиста Африки в 2019 году

Мохамед Салах и Садио Мане Нападающие "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамед Салах вошли в финальный шорт-лист номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году по версии Африканской конфедерации футбола.

В уходящем году сенегалец Мане и египтянин Салах выиграли со своим клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Конкуренцию им составит алжирский вингер Рияд Махрез, который в минувшем сезоне сделал с "Манчестер Сити" требл на внутренней арене.

Еще одним достижением в копилке Махреза, помимо титула Премьер-Лиги, Кубка Англии и Кубка Лиги, является Кубок Африки, выигранный со своей национальной командой.

Имя лучшего футболиста Африки будет объявлено во время торжественной церемонии в Египте 7 января. Победителя определят посредством голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также технических директоров федераций, входящих в КАФ.


Метки Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити, Махрез, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. stevens 22.12.2019 18:04 # stevens
    Для всех он Марез, и только для абсолютно е6анутого одминетстратора FAPL.sru mihajlo он Махрез.

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  2. pistolero-lfc 22.12.2019 18:03 # pistolero-lfc
    Мане - Космос
    Салах - Земля
    Махрез - под шконкой

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