Мане, Салах и Махрез поспорят за звание лучшего футболиста Африки в 2019 году

Нападающие "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамед Салах вошли в финальный шорт-лист номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году по версии Африканской конфедерации футбола.

В уходящем году сенегалец Мане и египтянин Салах выиграли со своим клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Конкуренцию им составит алжирский вингер Рияд Махрез, который в минувшем сезоне сделал с "Манчестер Сити" требл на внутренней арене.



Еще одним достижением в копилке Махреза, помимо титула Премьер-Лиги, Кубка Англии и Кубка Лиги, является Кубок Африки, выигранный со своей национальной командой.



Имя лучшего футболиста Африки будет объявлено во время торжественной церемонии в Египте 7 января. Победителя определят посредством голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также технических директоров федераций, входящих в КАФ.