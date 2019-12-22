Мане, Салах и Махрез поспорят за звание лучшего футболиста Африки в 2019 году
Нападающие "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамед Салах вошли в финальный шорт-лист номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году по версии Африканской конфедерации футбола.
В уходящем году сенегалец Мане и египтянин Салах выиграли со своим клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Конкуренцию им составит алжирский вингер Рияд Махрез, который в минувшем сезоне сделал с "Манчестер Сити" требл на внутренней арене.
Еще одним достижением в копилке Махреза, помимо титула Премьер-Лиги, Кубка Англии и Кубка Лиги, является Кубок Африки, выигранный со своей национальной командой.
Имя лучшего футболиста Африки будет объявлено во время торжественной церемонии в Египте 7 января. Победителя определят посредством голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также технических директоров федераций, входящих в КАФ.
22.12.2019 18:00
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Для всех он Марез, и только для абсолютно е6анутого одминетстратора FAPL.sru mihajlo он Махрез.
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Мане - Космос
Салах - Земля
Махрез - под шконкой
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