Джон Макгинн получил перелом лодыжки

"Астон Вилла" потеряла на три месяца ведущего полузащитника Джона Макгинна с переломом лодыжки.

Один из лучших игроков команды Дина Смита в этом сезон получил свою травму накануне, когда "вилланы" проиграли дома "Саутгемптону" со счетом 1:3.



Пытаясь сыграть в отборе против защитника "святых" Седрика Соареша возле боковой линии поля, Макгинн шипами левой бутсы застрял в газоне.



Как сообщает Sky Sports, 25-летний полузащитник рискует провести в лазарете три месяца, что станет большим ударом не только для "Астон Виллы", но и для сборной Шотландии, которой по весне играть стыковые матчи Евро-2020.



Добавим, что Макгинн, которого летом называли трансферной целью "Манчестер Юнайтед", выходил в стартовом составе на все 18 матчей "вилланов" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола и отдав две результативных передачи.





Hopefully mcginn has managed to avoid a nasty injury here fits the syndemosis/high ankle sprain MOI. Absolutely gutted if that’s a long term injury as he’s been unreal last couple of seasons- and a friend from home pic.twitter.com/QjMIQ22ZlB