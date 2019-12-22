Джон Макгинн получил перелом лодыжки
"Астон Вилла" потеряла на три месяца ведущего полузащитника Джона Макгинна с переломом лодыжки.
Один из лучших игроков команды Дина Смита в этом сезон получил свою травму накануне, когда "вилланы" проиграли дома "Саутгемптону" со счетом 1:3.
Пытаясь сыграть в отборе против защитника "святых" Седрика Соареша возле боковой линии поля, Макгинн шипами левой бутсы застрял в газоне.
Как сообщает Sky Sports, 25-летний полузащитник рискует провести в лазарете три месяца, что станет большим ударом не только для "Астон Виллы", но и для сборной Шотландии, которой по весне играть стыковые матчи Евро-2020.
Добавим, что Макгинн, которого летом называли трансферной целью "Манчестер Юнайтед", выходил в стартовом составе на все 18 матчей "вилланов" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола и отдав две результативных передачи.
Hopefully mcginn has managed to avoid a nasty injury here fits the syndemosis/high ankle sprain MOI. Absolutely gutted if that’s a long term injury as he’s been unreal last couple of seasons- and a friend from home pic.twitter.com/QjMIQ22ZlB— Gavin Miller (@GMillerPhysio) December 21, 2019
22.12.2019 17:00
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Окслейд тоже значит 3 мес пропустит
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Здоровья!
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