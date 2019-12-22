Гомес уверен, что победа в Катаре поможет "Ливерпулю" в Премьер-Лиге
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес уверен, что победа на клубном Чемпионате Мира только поможет его команде в борьбе за титул Премьер-Лиги.
Чтобы впервые в своей истории выиграть клубный Чемпионат Мира, "красным" пришлось затратить кучу усилий. Подопечные Юргена Клоппа провели два тяжелейших матча, причем финал против "Фламенго" длился 120 минут.
Уже в четверг 26 декабря "Ливерпуль" возобновит свое выступление в Премьер-Лиге, сыграв с "Лестером", однако Гомес не считает поездку в Катар отвлекающим от приоритетной цели фактором.
"Такого рода победа только укрепляет нашу позитивную атмосферу. Мы возвращаемся отсюда как чемпионы Мира. Почему мы не можем использовать это как позитивную вещь?"
"Мы знаем, что не можем сбавлять обороты. Сезон даже не достиг своего экватора, потому мы должны склонить голову и продолжать упорно работать", — цитирует Гомеса Daily Mail.
22.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
не уверен, не обгоняй
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Это вам компенсация за 30 лет без чемпионства в АПЛ;) А, если серьезно, то Ливерок на хорошем ходу и, Клоп здраво распределяет силы по турнирам, могут здорово пошуметь в этом сезоне. Давайте, давайте скоро МЮ вернется и снова будем биться на равных.
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Ясен буй. Слили кал, взяли чашку чемпиона мира, настроение должно быть на норм уровне)
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