Сульшер: "Последнее слово в вопросе трансферов — за мной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что последнее слово в вопросе трансферов будет за ним.

Текущая позиция "красных дьяволов" в Премьер-Лиге обязывает их к выходу на трансферный рынок в поисках усиления на вторую половину сезона.



В то же время некоторых игроков — вроде Неманьи Матича и Поля Погба — связывают с уходом из "Юнайтед", однако любые трансферы потребуют одобрения со стороны Сульшера.



"Последнее слово в вопросе трансферов всегда будет за мной. Никто не войдет в эту дверь без моего одобрения. Так и должно быть, хотя в процессе согласования каждого трансфера участвуют другие сотрудники клуба".



"Я особо не разговариваю с агентами, потому что не имею никакого отношения к денежной стороне вопроса, но окончательное решение о том, кому быть игроком "Манчестер Юнайтед", за мной", — цитирует Сульшера The Guardian.