Сульшер: "Последнее слово в вопросе трансферов — за мной"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что последнее слово в вопросе трансферов будет за ним.
Текущая позиция "красных дьяволов" в Премьер-Лиге обязывает их к выходу на трансферный рынок в поисках усиления на вторую половину сезона.
В то же время некоторых игроков — вроде Неманьи Матича и Поля Погба — связывают с уходом из "Юнайтед", однако любые трансферы потребуют одобрения со стороны Сульшера.
"Последнее слово в вопросе трансферов всегда будет за мной. Никто не войдет в эту дверь без моего одобрения. Так и должно быть, хотя в процессе согласования каждого трансфера участвуют другие сотрудники клуба".
"Я особо не разговариваю с агентами, потому что не имею никакого отношения к денежной стороне вопроса, но окончательное решение о том, кому быть игроком "Манчестер Юнайтед", за мной", — цитирует Сульшера The Guardian.
22.12.2019 15:00
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