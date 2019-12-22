Гвардиола: "Де Брюйне — сказочный игрок"

Кевин Де Брюйне Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Кевина Де Брюйне, вернувшегося в свою лучшую форму.

В последних матчах Де Брюйне набрал просто устрашающую форму, накануне поспособствовав победе 3:1 над "Лестером" в доминирующей манере.

В этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне забил уже шесть голов и отдал 10 результативных передач. Игра Кевина вызывает неподдельный восторг у Гвардиолы, которому очень не хватало 28-летнего бельгийца в прошлой кампании.

"Я очень доволен тем, какой матч мы провели. Мы создали много моментов и сыграли очень хорошо. Я получил гораздо большее удовольствие от игры, чем против "Арсенала".

"Кевин Де Брюйне был невероятен сегодня вечером — он выиграл матч для нас. Он невероятен на протяжении всего времени, что мы вместе. Его целеустремленность невероятна. Он сказочный игрок".

"Он боец, и он помогает нам поддерживать темп. Также он помогает нам прессинговать, играя впереди. Это был его лучший матч за долгое время", — приводит слова Гвардиолы BBC.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. zagzag 22.12.2019 14:23 # zagzag
    Единственный игрок, дотягивающий до уровня нынешнего топ состава клубных чемпионов Европы и Мира.

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  2. satellite 22.12.2019 14:07 # satellite
    затащил сложнейший матч.
    из нынешних хавов он ближе всех по уровню к хавииньесте начала десятых.

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  3. jirrort 22.12.2019 14:04 # jirrort
    Тут тоже много сказочных,как правило за ливерпуль болеют

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