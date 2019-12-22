Ван Дейк думал, что "Золотой мяч" достанется ему

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что ожидал получить "Золотой мяч" в это году.

В прошлом месяце главная индивидуальная награда в футболе была вручена нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который опередил Ван Дейка на семь голосов — или на 1 процент.



По словам 28-летнего голландца, он был расстроен результатами голосования, но все равно решил отправиться на церемонию в Париже.



"Я был слегка расстроен. Я решил, что все равно поеду на церемонию — и то был супервечер. Я по-прежнему считаю отличным достижением оказаться в одной компании с главным иконами футбола".



"По ходу вечера я поговорил с Месси. Это был не самый длинный разговор, потому что он не очень владеет английским. Однако этого было достаточно, чтобы почувствовать, что между нами есть взаимное уважение", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.