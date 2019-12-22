Ван Дейк думал, что "Золотой мяч" достанется ему

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что ожидал получить "Золотой мяч" в это году.

В прошлом месяце главная индивидуальная награда в футболе была вручена нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который опередил Ван Дейка на семь голосов — или на 1 процент.

По словам 28-летнего голландца, он был расстроен результатами голосования, но все равно решил отправиться на церемонию в Париже.

"Я был слегка расстроен. Я решил, что все равно поеду на церемонию — и то был супервечер. Я по-прежнему считаю отличным достижением оказаться в одной компании с главным иконами футбола".

"По ходу вечера я поговорил с Месси. Это был не самый длинный разговор, потому что он не очень владеет английским. Однако этого было достаточно, чтобы почувствовать, что между нами есть взаимное уважение", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Золотой мяч, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 412

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 22.12.2019 13:15 # ilovemanutd
    Зачем рассказывать футболистам результаты голосования перед церемонией?

    (ответить)

  2. dragonishka 22.12.2019 13:15 # dragonishka
    Добро пожаловать к Снейдеру в клуб незаслуженно обиженных.

    (ответить)

  3. elprimer 22.12.2019 13:11 # elprimer
    Чинуши любят Месси, единственный шанс Вандика, на з.мячь, это если его отобрать у гнома, где нить на парковке, после церемонии.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: