Ван Дейк думал, что "Золотой мяч" достанется ему
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что ожидал получить "Золотой мяч" в это году.
В прошлом месяце главная индивидуальная награда в футболе была вручена нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который опередил Ван Дейка на семь голосов — или на 1 процент.
По словам 28-летнего голландца, он был расстроен результатами голосования, но все равно решил отправиться на церемонию в Париже.
"Я был слегка расстроен. Я решил, что все равно поеду на церемонию — и то был супервечер. Я по-прежнему считаю отличным достижением оказаться в одной компании с главным иконами футбола".
"По ходу вечера я поговорил с Месси. Это был не самый длинный разговор, потому что он не очень владеет английским. Однако этого было достаточно, чтобы почувствовать, что между нами есть взаимное уважение", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
22.12.2019 13:00
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Зачем рассказывать футболистам результаты голосования перед церемонией?
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Добро пожаловать к Снейдеру в клуб незаслуженно обиженных.
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Чинуши любят Месси, единственный шанс Вандика, на з.мячь, это если его отобрать у гнома, где нить на парковке, после церемонии.
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