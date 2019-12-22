"Сити" не смог гарантировать Артете, что тот станет преемником Гвардиолы

Микель Артета ушел в "Арсенал" после того, как не смог получить гарантий насчет позиции главного тренера "Манчестер Сити".

Ранее в нынешнем сезоне наставник "Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что однажды именно Артета станет его преемником.



Сам Микель считал себя естественным выбором на замену Гвардиоле, когда тот решит покинуть "Этихад". Однако 37-летний испанец не смог получить соответствующих гарантий от боссов клуба.



Руководство "горожан" дало понять Артете, что назначение на должность главного тренера специалиста без самостоятельного опыта выглядит маловероятным сценарием.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, отсутствие явных перспектив карьерного роста внутри "Сити" и подтолкнуло Артету к тому, чтобы променять позицию ассистента в Манчестере на позицию главного тренера в Лондоне.



По информации издания, в "Сити" не удивились уходу Артеты в этой ситуации, понимая, что Микель является амбициозной личностью и не собирался вечно находиться на вторых ролях.