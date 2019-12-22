"Ливерпуль" не будет носить золотую эмблему в Премьер-Лиге
Победа на клубном Чемпионате Мира дает "Ливерпулю" право играть с золотой эмблемой в течение ближайшего года, однако этой эмблемы не появится на форме "красных" в Премьер-Лиге.
Накануне вечером "Ливерпуль" только в экстра-таймах вырвал победу 1:0 против "Фламенго" благодаря голу Роберто Фирмино и впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира.
Победа на этом мини-турнире ФИФА дает право "красным" украсить свою форму специальной золотой эмблемой до клубного Чемпионата Мира 2021 года.
Однако Daily Mirror утверждает, что правила Премьер-Лиги запрещают командам вносить подобного рода изменения в свою игровую форму по ходу сезона.
Таким образом, свой поход за первым с 1990 года титулом "Ливерпуль" продолжит в своей нынешней форме, а золотой эмблемой сможет пощеголять только в Лиге Чемпионов и Кубке Англии — правда, для последнего необходимо разрешение FA.
22.12.2019 10:00
Просмотров: 2255
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вообще похуй...
(ответить)
Да нахуй нужны эти нищенские нашивки. Если не обосрутся, со следующего сезона с золотой нашивкой АПЛ будут.
(ответить)
Почему сразу не сказали ? Ради этой нашивки и ездили туда
(ответить)
Англия обязательно должна выебнуться
(ответить)
даже здесь лохи
(ответить)
Поебать на фантик главное что чашка есть!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий