"Ливерпуль" не будет носить золотую эмблему в Премьер-Лиге

Победа на клубном Чемпионате Мира дает "Ливерпулю" право играть с золотой эмблемой в течение ближайшего года, однако этой эмблемы не появится на форме "красных" в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Ливерпуль" только в экстра-таймах вырвал победу 1:0 против "Фламенго" благодаря голу Роберто Фирмино и впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира.



Победа на этом мини-турнире ФИФА дает право "красным" украсить свою форму специальной золотой эмблемой до клубного Чемпионата Мира 2021 года.



Однако Daily Mirror утверждает, что правила Премьер-Лиги запрещают командам вносить подобного рода изменения в свою игровую форму по ходу сезона.



Таким образом, свой поход за первым с 1990 года титулом "Ливерпуль" продолжит в своей нынешней форме, а золотой эмблемой сможет пощеголять только в Лиге Чемпионов и Кубке Англии — правда, для последнего необходимо разрешение FA.