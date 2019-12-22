"Ливерпуль" не будет носить золотую эмблему в Премьер-Лиге

Ливерпуль Победа на клубном Чемпионате Мира дает "Ливерпулю" право играть с золотой эмблемой в течение ближайшего года, однако этой эмблемы не появится на форме "красных" в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Ливерпуль" только в экстра-таймах вырвал победу 1:0 против "Фламенго" благодаря голу Роберто Фирмино и впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира.

Победа на этом мини-турнире ФИФА дает право "красным" украсить свою форму специальной золотой эмблемой до клубного Чемпионата Мира 2021 года.

Однако Daily Mirror утверждает, что правила Премьер-Лиги запрещают командам вносить подобного рода изменения в свою игровую форму по ходу сезона.

Таким образом, свой поход за первым с 1990 года титулом "Ливерпуль" продолжит в своей нынешней форме, а золотой эмблемой сможет пощеголять только в Лиге Чемпионов и Кубке Англии — правда, для последнего необходимо разрешение FA.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 10:00

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  1. only--liverpool 22.12.2019 11:22 # only--liverpool
    вообще похуй...

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  2. dragonishka 22.12.2019 10:46 # dragonishka
    Да нахуй нужны эти нищенские нашивки. Если не обосрутся, со следующего сезона с золотой нашивкой АПЛ будут.

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  3. abrec 22.12.2019 10:39 # abrec
    Почему сразу не сказали ? Ради этой нашивки и ездили туда

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  4. abrec 22.12.2019 10:37 # abrec
    Англия обязательно должна выебнуться

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  5. al-faarabi 22.12.2019 10:29 # al-faarabi
    даже здесь лохи

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  6. weorlfc 22.12.2019 10:02 # weorlfc
    Поебать на фантик главное что чашка есть!

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