"Челси" близок к покупке Санчо

"Челси" близок к приобретению вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за 120 миллионов фунтов.

На протяжении последнего года за Санчо охотился "Манчестер Юнайтед", уговаривался игрока сборной Англии присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера, однако The Sun утверждает, что в данный момент в борьбе за Джейдона лидирует "Челси".



Еще одним претендентом на 19-летнего Санчо является "Ливерпуль", однако победители Лиги Чемпионов не готовы расстаться с девятизначной суммой за экс-юниора "Манчестер Сити".



С помощью покупки Джейдона "Челси" надеется компенсировать потерю Эдена Азара, который минувшим летом был продан в "Реал" без замены.



При этом "Боруссия" хочет сохранить Санчо до конца сезона, и выходом из ситуации может стать сделка в январе с последующим возвращением Джейдона в Дортмунд на шесть месяцев — похожим образом "Челси" приобрел Кристиана Пулишича год назад.