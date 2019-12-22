"Арсенал" поставил перед Артетой задачу вернуть клуб в Лигу Чемпионов

Рауль Санллехи и Микель Артета Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи поставил перед новоиспеченным главным тренером Микелем Артетой задачу вывести клуб в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

После безголевой ничьей с "Эвертоном" в субботу "канониры" оказались в шести очках от топ-4 Премьер-Лиги. Также "Арсенал" продолжает борьбу в Лиге Европы, и Санллехи требует от Артеты преуспеть на одном из этих фронтов.

"Есть разные степени успеха, и в конечном счете мы хотим достичь высшей степен. Но чтобы достичь определенной точки нужно преодолеть промежуточные стадии. Конечно, мы хотим сражаться за все трофеи каждый сезон".

"Однако в краткосрочной перспективе мы хотим наладить свою ситуацию, и наша предельная цель на этот сезон — попасть в Лигу Чемпионов, потому что наше место — там".

"Мы являемся клубом, который должен выступать в Лиге Чемпионов. Если получится, почему бы еще через год не побороться за победу в Премьер-Лиге? Будем надеяться, так и будет", — цитирует Санллехи Daily Mirror.


Метки Арсенал, Санллехи

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2019 08:00

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  1. tot35 22.12.2019 09:30 # tot35
    Главное что бы тренер дельный был. А так результаты и за сезон будут.

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  2. division 22.12.2019 09:07 # division
    До зоны вылета столько же очков, сколько и до 4 места. Тут не до жиру, быть бы живу

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  3. hammersmith 22.12.2019 08:50 # hammersmith
    бавария заждалась

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  4. sayedbakiev 22.12.2019 08:46 # sayedbakiev
    хахахаха....чтобы туда попасть кого то надо скинуть...скоро шеффилд окончательно займет ваше место в ЛЕ и будет полная гармония...

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  5. chelsea88 22.12.2019 08:45 # chelsea88
    Издеваются чтоль?
    Главной целью должно быть не вылететь из эйпиэл. А эти всё в своей радужной реальности.

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  6. tursa 22.12.2019 08:34 # tursa
    в этом попасть в топ4, в след победа в ПЛ
    руководство реально ебу дало

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  7. januzaj00 22.12.2019 08:23 # januzaj00
    Ахах, смешно

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  8. pettrovich1985 22.12.2019 08:10 # pettrovich1985
    на данный момент - ваше место у параши.

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  9. abse 22.12.2019 08:10 # abse
    Вроде и реальные цели, но почему то каждый год одно и то же

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