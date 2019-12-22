"Арсенал" поставил перед Артетой задачу вернуть клуб в Лигу Чемпионов

Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи поставил перед новоиспеченным главным тренером Микелем Артетой задачу вывести клуб в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

После безголевой ничьей с "Эвертоном" в субботу "канониры" оказались в шести очках от топ-4 Премьер-Лиги. Также "Арсенал" продолжает борьбу в Лиге Европы, и Санллехи требует от Артеты преуспеть на одном из этих фронтов.



"Есть разные степени успеха, и в конечном счете мы хотим достичь высшей степен. Но чтобы достичь определенной точки нужно преодолеть промежуточные стадии. Конечно, мы хотим сражаться за все трофеи каждый сезон".



"Однако в краткосрочной перспективе мы хотим наладить свою ситуацию, и наша предельная цель на этот сезон — попасть в Лигу Чемпионов, потому что наше место — там".



"Мы являемся клубом, который должен выступать в Лиге Чемпионов. Если получится, почему бы еще через год не побороться за победу в Премьер-Лиге? Будем надеяться, так и будет", — цитирует Санллехи Daily Mirror.