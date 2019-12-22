"Арсенал" поставил перед Артетой задачу вернуть клуб в Лигу Чемпионов
Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи поставил перед новоиспеченным главным тренером Микелем Артетой задачу вывести клуб в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
После безголевой ничьей с "Эвертоном" в субботу "канониры" оказались в шести очках от топ-4 Премьер-Лиги. Также "Арсенал" продолжает борьбу в Лиге Европы, и Санллехи требует от Артеты преуспеть на одном из этих фронтов.
"Есть разные степени успеха, и в конечном счете мы хотим достичь высшей степен. Но чтобы достичь определенной точки нужно преодолеть промежуточные стадии. Конечно, мы хотим сражаться за все трофеи каждый сезон".
"Однако в краткосрочной перспективе мы хотим наладить свою ситуацию, и наша предельная цель на этот сезон — попасть в Лигу Чемпионов, потому что наше место — там".
"Мы являемся клубом, который должен выступать в Лиге Чемпионов. Если получится, почему бы еще через год не побороться за победу в Премьер-Лиге? Будем надеяться, так и будет", — цитирует Санллехи Daily Mirror.
22.12.2019 08:00
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Последние комментарии:
Главное что бы тренер дельный был. А так результаты и за сезон будут.
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До зоны вылета столько же очков, сколько и до 4 места. Тут не до жиру, быть бы живу
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бавария заждалась
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хахахаха....чтобы туда попасть кого то надо скинуть...скоро шеффилд окончательно займет ваше место в ЛЕ и будет полная гармония...
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Издеваются чтоль?
Главной целью должно быть не вылететь из эйпиэл. А эти всё в своей радужной реальности.
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в этом попасть в топ4, в след победа в ПЛ
руководство реально ебу дало
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Ахах, смешно
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на данный момент - ваше место у параши.
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Вроде и реальные цели, но почему то каждый год одно и то же
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