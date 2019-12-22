Гвардиола: "Наши проблемы начались с упущенной победы против "Тоттенхэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что проблемы его команды в этом сезоне начались, когда в августе система VAR лишила "горожан" победы против "Тоттенхэма".

В том матче система видепомощи рефери обнаружила, что во время голевой комбинации Эмерик Лапорт подыграл себе рукой. В результата "Сити" недосчитался двух очков и сразу же отпустил "Ливерпуль" в отрыв.



После победы 3:1 над "Лестером" Гвардиола вспомнил о той игре, а также выразил надежду, что его команда возвращается в свою лучшую форму.



"Я бы сказал, что это (против "Лестера") была наша лучшая игра в сезоне по итогам 90 минут. Против "Тоттенхэма" мы сыграли весьма похожим образом — я бы даже сказал, что лучше. Однако мы завершили тот матч вничью, а это не есть хорошо".



"Против "Тоттенхэма" мы создали несчетное количество моментов и остались без победы из-за невероятным образом отмененного гола на последней минуте. Тогда и начались наши проблемы".



"Но когда мы контролируем игру так, как контролировали сегодня, мне кажется, что мы возвращаемся. Мы хорошо прессинговали и играли в свою игру", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.