Гвардиола: "Наши проблемы начались с упущенной победы против "Тоттенхэма"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что проблемы его команды в этом сезоне начались, когда в августе система VAR лишила "горожан" победы против "Тоттенхэма".
В том матче система видепомощи рефери обнаружила, что во время голевой комбинации Эмерик Лапорт подыграл себе рукой. В результата "Сити" недосчитался двух очков и сразу же отпустил "Ливерпуль" в отрыв.
После победы 3:1 над "Лестером" Гвардиола вспомнил о той игре, а также выразил надежду, что его команда возвращается в свою лучшую форму.
"Я бы сказал, что это (против "Лестера") была наша лучшая игра в сезоне по итогам 90 минут. Против "Тоттенхэма" мы сыграли весьма похожим образом — я бы даже сказал, что лучше. Однако мы завершили тот матч вничью, а это не есть хорошо".
"Против "Тоттенхэма" мы создали несчетное количество моментов и остались без победы из-за невероятным образом отмененного гола на последней минуте. Тогда и начались наши проблемы".
"Но когда мы контролируем игру так, как контролировали сегодня, мне кажется, что мы возвращаемся. Мы хорошо прессинговали и играли в свою игру", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
22.12.2019 07:00
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