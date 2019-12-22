Окслейд-Чемберлен угодил в лазарет "Ливерпуля"

Победный для "Ливерпуля" финал клубного Чемпионата Мира обернулся травмой полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Окслейд-Чемберлен неловко приземлился на 72-й минуте матча против "Фламенго" в Катаре, испытав сильные болевые ощущения в области лодыжки.



Экс-игрок "Арсенала" был вынужден уступить свое место на поле Адаму Лаллане и со стороны наблюдать, как "красные" в компенсированное время сломили соперника благодаря голу Роберто Фирмино.



Как сообщает Sky Sports, после матча 26-летний англичанин передвигался на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге. По возвращении домой Алексу предстоит углубленное обследование, которое установит характер повреждения.



Добавим, в лазарете "Ливерпуля" также находятся двое других полузащитников. Джорджиньо Вейналдум и Фабиньо не смогли сыграть в Катаре из-за травм задней поверхности бедра и лодыжки, соответственно.