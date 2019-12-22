Погба поехал с "Юнайтед" к "Уотфорду"
Полузащитник Поль Погба отправился с "Манчестер Юнайтед" на выезд к "Уотфорду".
Напомним, Погба находится вне игры с конца сентября, когда в матче против "Арсенала" у него случился рецидив травмы лодыжки.
Ранее на текущей неделе главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что Поль приболел и, как ожидалось, уже не сыграет до Нового года.
Однако у 26-летнего игрока сборной Франции еще есть шансы выйти на поле до наступления 2020 года. Как сообщает The Telegraph, после пары дней полноценных тренировок Погба отправился с командой к "шершням".
Поскольку Погба пропустил три месяца, в лучшем случае он сможет рассчитывать на место среди запасных на "Викаридж Роуд" в воскресенье, однако это все равно позитивная новость для Сульшера, который исключает расставание с Полем в январе.
22.12.2019 00:05
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