"Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира

Роберто Фирмино Гол Роберто Фирмино в экстра-таймах обеспечил "Ливерпулю" минимальную победу в финальном матче клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".

В стартовый состав "красных" после болезни вернулся Виргил Ван Дейк. Также с первых минут появились Трент Александер-Арнольд, Садио Мане и Роберто Фирмино.

Начало матча осталось за "Фламенго", который смотрелся гораздо резче и активнее своего оппонента. "Ливерпулю" пришлось пережить несколько неприятных моментов возле своих ворот.

Постепенно "красные" отодвинули игру и стали проводить свои атаки, которым, правда, не хватало завершающего паса или удара. Забить до перерыва никому не удалось, но бразильская команда все же смотрелась лучше.

В начале второго тайма Роберто Фирмино отметился попаданием в штангу из выгодной позиции. "Ливерпуль" хорошо начал вторую половину матча, однако затем Алиссон был вынужден спасать свою команду, не позволив отличиться Габриэлю Барбосе.

Свой второй удар в створ "красные" нанесли только на 86-й минуте, когда Джордан Хендерсон выстрелил с дистанции — голкипер справился.

В компенсированное время рефери назначил пенальти в ворота "Фламенго" за фол на Мане на линии штрафной, однако система VAR помогла арбитру определить, что нарушения не было в принципе.

К недовольству Юргена Клоппа и его игроков, были назначены два экстра-тайма, однако как раз на 99-й минуте Фирмино завершил контратаку своей команды, приняв мяч в центре штрафной, отодвинув защитника и неотразимо пробив — 1:0.

В запасе у "Фламнго" было еще 20 минут, однако бразильская команда была уже просто на ободах и никакого финального штурма не предложила. Лишь появившийся на замену Витиньо имел хороший момент, но из выгодной позиции пробил по воробьям.

"Ливерпуль" провел тяжелейший и изнурительный матч, который, возможно, будет иметь последствия в Премьер-Лиге, однако имеющийся там отрыв позволил "красным" без задней мысли сосредоточиться на клубном Чемпионате Мира и добавить этот трофей в свою коллекцию.

"Ливерпуль" (Англия) — "Фламенго" (Бразилия) — 1:0 (0:0) после экстра-таймов

Гол: Фирмино 99.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана 75), Мане, Салах (Шакири 120), Фирмино (Ориги 105).

"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Пабло Мари, Филипе Луис, Жерсон (Корреа дос Сантос 102), Виллиан Арао (Беррио 120), Эвертон Рибейро (Диего 82), Де Арраскаэта (Витиньо 77), Габигол, Бруно Энрике.

Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, обзор матча, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 23:05

Количество просмотров Просмотров: 4470

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Последние комментарии:




  1. calvin-harris 22.12.2019 00:23 # calvin-harris
    Здесь, кароч, звучит:

    Lucas & Steve x Madison Mars - Stardust (Extended Mix)

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  2. pamirbarkhorog 22.12.2019 00:19 # pamirbarkhorog
    Кому из красный тоже не спиться

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  3. dragon 22.12.2019 00:15 # dragon
    Давайте посмотрим на них ещё раз! ЧЕМПИОНЫ МИРА! + награждение
    https://www.youtube.com/watch?v=9zVAJt5zfl0

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 22.12.2019 00:04 # skychnie-oboi
    Чтоб иметь шанс выиграть КЧМ - надо сначала попасть в финал ЛЧ.

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  5. hammersmith 22.12.2019 00:03 # hammersmith
    ЛФК на троне
    чилси на ободах

    Источник: http://fapl.ru/posts/75507/

    (ответить)

  6. sausage 22.12.2019 00:00 # sausage
    Почитал ветку про Сити - Лестер, про. Там два пенса уже лис похоронили: типа сейчас поплывут, держатся только на Варди, а так обычный середняк) Ну реально флюгеры беспонтовые. Помнится Ливерпуль хоронили в начале прошлого сезона после пары ничеек, потом по окончании сезона: типа был последний шанс, не возьмут АПЛ - посыпаться. Ну почему такие пиздаболы тут отписываются? Зачем?

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  7. abracadabra55 21.12.2019 23:59 # abracadabra55
    Лионель Месси забивает 50+ голов за календарный год в девятый раз за последние 10 лет.
    Вот и за это тоже дают ЗМячи

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  8. slash-lfc 21.12.2019 23:54 # slash-lfc
    И нашивка Чемпионов мира тебе будет с Нового Года. Е6ать такое только в футбольном стимуляторе могло случится, но нет, это в жизни. КЛОПП КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  9. slash-lfc 21.12.2019 23:52 # slash-lfc
    То, чего никогда не увидят фанаты Почтилси

    https://ibb.co/60qKB0H

    (ответить)

  10. hammersmith 21.12.2019 23:52 # hammersmith
    однако бразильская команда была уже просто на ободах

    Источник: http://fapl.ru/posts/75507/

    Нихуя миша, чо за модные фразы

    (ответить)

  11. only--liverpool 21.12.2019 23:52 # only--liverpool
    НЕ СТОЛЬ ДОВОЛЕН КУБКОМ
    СКОЛЬ ОБОССЫВАНИЕМ ХЕЙТЕРКОВ
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

  12. ssa 21.12.2019 23:51 # ssa
    Салаху второсортных индивидуальных наград надовали, цену хлопцу набивают))

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  13. lovrentiy 21.12.2019 23:48 # lovrentiy
    Жалко АОЧа потеряли, но может Мина сыграется.

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  14. skychnie-oboi 21.12.2019 23:48 # skychnie-oboi
    Пацаны как сыграл в финале Челси против Коринтианса))?

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  15. ssa 21.12.2019 23:48 # ssa
    С победой, красные братья! Осталось заветную АПЛочку взять и с просмотром футбола можно завязывать...)

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  16. mikkiynwa 21.12.2019 23:46 # mikkiynwa
    Пенсы снова сосут хуй.
    В конце сезона ещё оформляем АПЛ, и пенсов смоет в унитаз.

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  17. weorlfc 21.12.2019 23:46 # weorlfc
    а Когда матч за межгалактический кубок не подскажите?)

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  18. lovrentiy 21.12.2019 23:45 # lovrentiy
    Собственно что Монтерей, что Фламенго имеют тот же стиль что АТМ, тяжко будет.

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  19. pistolero-lfc 21.12.2019 23:44 # pistolero-lfc
    А это на дессерт

    Ливерпуль" выиграл 47-ой в истории клуба крупный трофей, они опережают "Манчестер Юнайтед" уже на 2 кубка.

    18 Чемпионат Англии
    7 Кубок Англии
    8 Кубок Лиги
    6 Лига Чемпионов
    3 Кубок УЕФА
    4 Суперкубок УЕФА
    1 Межконтинентальный кубок

    И М П Е Р А Т О Р Ы

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  20. only--liverpool 21.12.2019 23:41 # only--liverpool
    И ПОНЕСЛАСЬ ДУША В РАЙ...)))

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