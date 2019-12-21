"Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира
Гол Роберто Фирмино в экстра-таймах обеспечил "Ливерпулю" минимальную победу в финальном матче клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".
В стартовый состав "красных" после болезни вернулся Виргил Ван Дейк. Также с первых минут появились Трент Александер-Арнольд, Садио Мане и Роберто Фирмино.
Начало матча осталось за "Фламенго", который смотрелся гораздо резче и активнее своего оппонента. "Ливерпулю" пришлось пережить несколько неприятных моментов возле своих ворот.
Постепенно "красные" отодвинули игру и стали проводить свои атаки, которым, правда, не хватало завершающего паса или удара. Забить до перерыва никому не удалось, но бразильская команда все же смотрелась лучше.
В начале второго тайма Роберто Фирмино отметился попаданием в штангу из выгодной позиции. "Ливерпуль" хорошо начал вторую половину матча, однако затем Алиссон был вынужден спасать свою команду, не позволив отличиться Габриэлю Барбосе.
Свой второй удар в створ "красные" нанесли только на 86-й минуте, когда Джордан Хендерсон выстрелил с дистанции — голкипер справился.
В компенсированное время рефери назначил пенальти в ворота "Фламенго" за фол на Мане на линии штрафной, однако система VAR помогла арбитру определить, что нарушения не было в принципе.
К недовольству Юргена Клоппа и его игроков, были назначены два экстра-тайма, однако как раз на 99-й минуте Фирмино завершил контратаку своей команды, приняв мяч в центре штрафной, отодвинув защитника и неотразимо пробив — 1:0.
В запасе у "Фламнго" было еще 20 минут, однако бразильская команда была уже просто на ободах и никакого финального штурма не предложила. Лишь появившийся на замену Витиньо имел хороший момент, но из выгодной позиции пробил по воробьям.
"Ливерпуль" провел тяжелейший и изнурительный матч, который, возможно, будет иметь последствия в Премьер-Лиге, однако имеющийся там отрыв позволил "красным" без задней мысли сосредоточиться на клубном Чемпионате Мира и добавить этот трофей в свою коллекцию.
"Ливерпуль" (Англия) — "Фламенго" (Бразилия) — 1:0 (0:0) после экстра-таймов
Гол: Фирмино 99.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана 75), Мане, Салах (Шакири 120), Фирмино (Ориги 105).
"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Пабло Мари, Филипе Луис, Жерсон (Корреа дос Сантос 102), Виллиан Арао (Беррио 120), Эвертон Рибейро (Диего 82), Де Арраскаэта (Витиньо 77), Габигол, Бруно Энрике.
Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего.
21.12.2019 23:05
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Здесь, кароч, звучит:
Lucas & Steve x Madison Mars - Stardust (Extended Mix)
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Кому из красный тоже не спиться
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Давайте посмотрим на них ещё раз! ЧЕМПИОНЫ МИРА! + награждение
https://www.youtube.com/watch?v=9zVAJt5zfl0
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Чтоб иметь шанс выиграть КЧМ - надо сначала попасть в финал ЛЧ.
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ЛФК на троне
чилси на ободах
Источник: http://fapl.ru/posts/75507/
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Почитал ветку про Сити - Лестер, про. Там два пенса уже лис похоронили: типа сейчас поплывут, держатся только на Варди, а так обычный середняк) Ну реально флюгеры беспонтовые. Помнится Ливерпуль хоронили в начале прошлого сезона после пары ничеек, потом по окончании сезона: типа был последний шанс, не возьмут АПЛ - посыпаться. Ну почему такие пиздаболы тут отписываются? Зачем?
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Лионель Месси забивает 50+ голов за календарный год в девятый раз за последние 10 лет.
Вот и за это тоже дают ЗМячи
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И нашивка Чемпионов мира тебе будет с Нового Года. Е6ать такое только в футбольном стимуляторе могло случится, но нет, это в жизни. КЛОПП КОРОЛЬ!!!
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То, чего никогда не увидят фанаты Почтилси
https://ibb.co/60qKB0H
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однако бразильская команда была уже просто на ободах
Источник: http://fapl.ru/posts/75507/
Нихуя миша, чо за модные фразы
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НЕ СТОЛЬ ДОВОЛЕН КУБКОМ
СКОЛЬ ОБОССЫВАНИЕМ ХЕЙТЕРКОВ
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Салаху второсортных индивидуальных наград надовали, цену хлопцу набивают))
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Жалко АОЧа потеряли, но может Мина сыграется.
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Пацаны как сыграл в финале Челси против Коринтианса))?
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С победой, красные братья! Осталось заветную АПЛочку взять и с просмотром футбола можно завязывать...)
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Пенсы снова сосут хуй.
В конце сезона ещё оформляем АПЛ, и пенсов смоет в унитаз.
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а Когда матч за межгалактический кубок не подскажите?)
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Собственно что Монтерей, что Фламенго имеют тот же стиль что АТМ, тяжко будет.
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А это на дессерт
Ливерпуль" выиграл 47-ой в истории клуба крупный трофей, они опережают "Манчестер Юнайтед" уже на 2 кубка.
18 Чемпионат Англии
7 Кубок Англии
8 Кубок Лиги
6 Лига Чемпионов
3 Кубок УЕФА
4 Суперкубок УЕФА
1 Межконтинентальный кубок
И М П Е Р А Т О Р Ы
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И ПОНЕСЛАСЬ ДУША В РАЙ...)))
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