"Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл клубный Чемпионат Мира

Гол Роберто Фирмино в экстра-таймах обеспечил "Ливерпулю" минимальную победу в финальном матче клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".

В стартовый состав "красных" после болезни вернулся Виргил Ван Дейк. Также с первых минут появились Трент Александер-Арнольд, Садио Мане и Роберто Фирмино.



Начало матча осталось за "Фламенго", который смотрелся гораздо резче и активнее своего оппонента. "Ливерпулю" пришлось пережить несколько неприятных моментов возле своих ворот.



Постепенно "красные" отодвинули игру и стали проводить свои атаки, которым, правда, не хватало завершающего паса или удара. Забить до перерыва никому не удалось, но бразильская команда все же смотрелась лучше.



В начале второго тайма Роберто Фирмино отметился попаданием в штангу из выгодной позиции. "Ливерпуль" хорошо начал вторую половину матча, однако затем Алиссон был вынужден спасать свою команду, не позволив отличиться Габриэлю Барбосе.



Свой второй удар в створ "красные" нанесли только на 86-й минуте, когда Джордан Хендерсон выстрелил с дистанции — голкипер справился.



В компенсированное время рефери назначил пенальти в ворота "Фламенго" за фол на Мане на линии штрафной, однако система VAR помогла арбитру определить, что нарушения не было в принципе.



К недовольству Юргена Клоппа и его игроков, были назначены два экстра-тайма, однако как раз на 99-й минуте Фирмино завершил контратаку своей команды, приняв мяч в центре штрафной, отодвинув защитника и неотразимо пробив — 1:0.



В запасе у "Фламнго" было еще 20 минут, однако бразильская команда была уже просто на ободах и никакого финального штурма не предложила. Лишь появившийся на замену Витиньо имел хороший момент, но из выгодной позиции пробил по воробьям.



"Ливерпуль" провел тяжелейший и изнурительный матч, который, возможно, будет иметь последствия в Премьер-Лиге, однако имеющийся там отрыв позволил "красным" без задней мысли сосредоточиться на клубном Чемпионате Мира и добавить этот трофей в свою коллекцию.



"Ливерпуль" (Англия) — "Фламенго" (Бразилия) — 1:0 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Фирмино 99.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана 75), Мане, Салах (Шакири 120), Фирмино (Ориги 105).



"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Пабло Мари, Филипе Луис, Жерсон (Корреа дос Сантос 102), Виллиан Арао (Беррио 120), Эвертон Рибейро (Диего 82), Де Арраскаэта (Витиньо 77), Габигол, Бруно Энрике.



Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего.