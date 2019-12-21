"Сити" расправился с "Лестером"
"Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл "Лестер" со счетом 3:1 и приблизился к своему сопернику на расстояние в одно очко.
По сравнению с победой 0:3 над "Арсеналом" в стартовом составе "горожан" появились Бернарду Силва и Рияд Махрез, заменив Фила Фодена и Родри.
У "лис" с первых минут вышли Харви Барнс и Айозе Перес, заменив Денниса Прата и Келечи Ихеаначо.
В первые 20 минут хозяева доминировали над своим соперником. "Лестер" оказался прижат к своим воротам, отражая одну волну атак за другой. Лучший момент в этот период имел Кевин Де Брюйне, пробив в штангу.
Чуть освоившись, гости уже в своей второй резкой контратаке смогли открыть счет. Открывшись за спиной у Фернандиньо, Джейми Варди ворвался в чужую штрафную по левому краю и подсек мяч перед Эдерсоном — 0:1.
"Сити" продолжил отчаянно давить и на 30-й минуте восстановил равновесие. Рияд Махрез принялся смещаться с правого фланга вдоль линии штрафной, а затем пробил. Рикошет от Чаглара Сеюнджю не оставил голкиперу "лис" Касперу Шмейхелю шансов на спасение — 1:1.
Остаток первого тайма "горожане" провели очень активно, регулярно создавая угрозу и вдобавок лишив соперника возможностей для контратак. И незадолго до перерыва гости дрогнули — Рикарду Перейра неуловимым касанием лишил Рахима Стерлинга равновесия в своей штрафной. Илкай Гюндоган хладнокровно исполнил пенальти — 2:1.
Во втором тайме "Сити" продолжил искать второй гол. "Лисы" оборонялись в поте лица и лишь на 61-й минуте смогли показать зубы, когда Варди отличным прострелом вывел на удар Харви Барнса, но тот промахнулся мимо мяча.
В конце концов хозяева добились своего. На 69-й минуте Де Брюйне прорвался по правому краю штрафной и прострелил к дальней штанге, где ногу подставил Габриэль Жезус — 3:1.
На этом игра о сути закончилась, и "горожане" уверенно довели дело до победы.
"Сити" победил и сделал это в доминирующей манере. "Лестер" вновь показал, насколько опасны могут быть его контратаки, однако "горожане" с честью вышли из затруднительного положения и не оставили никаких вопросов насчет исхода матча.
"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче
21.12.2019 22:25
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Джим Керри болеет за бразилов, так как понимает, что если притопить за лфк - можно заболеть гонореей.
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Чо тут выяснилось что артурик с пацанами любит глину месить ? рофлан додий
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Пакет отдыхает на стаде
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15 минут и наконец-то эта Чашка появится в Музее Ливерпуля. Инва
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Несчастные МС, даже на их ветке нет ни единого фаната Голубой Луны
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Джим Керри на матче!
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Лаллана вышел номер отбивать, ничем не усилил.
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Щас ещё ДиБог своим 1.5 метровым членом добьёт мерзких бразилов и недоумков пенсов.
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брюйне лучший прямо сейчас!!! очень качественный матч, покупаем цз зимой и смотрим дальше!
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Классический Милли ахаха. Старая школа
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У шестьнольщиков опять плохой день. Лифак завоёвывает очень редкую почётную чашку, Срити победил, отдалившись от Почтилси.
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Хаха, Ливерпуль тепрь ебет в доп время, в добавленное время ему уже не интересно))
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ха, завидуйте, эмили-лфк выбрала меня, чтобы я ее отодрал в параше. Меня блять, а не мельвуда носатого, рофл!
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шмурнов сосиииииии
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ща бразилы ответную палку кинут на рот зеропуям, скрин!
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