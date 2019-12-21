"Сити" расправился с "Лестером"

Габриэль Жезус и Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл "Лестер" со счетом 3:1 и приблизился к своему сопернику на расстояние в одно очко.

По сравнению с победой 0:3 над "Арсеналом" в стартовом составе "горожан" появились Бернарду Силва и Рияд Махрез, заменив Фила Фодена и Родри.

У "лис" с первых минут вышли Харви Барнс и Айозе Перес, заменив Денниса Прата и Келечи Ихеаначо.

В первые 20 минут хозяева доминировали над своим соперником. "Лестер" оказался прижат к своим воротам, отражая одну волну атак за другой. Лучший момент в этот период имел Кевин Де Брюйне, пробив в штангу.

Чуть освоившись, гости уже в своей второй резкой контратаке смогли открыть счет. Открывшись за спиной у Фернандиньо, Джейми Варди ворвался в чужую штрафную по левому краю и подсек мяч перед Эдерсоном — 0:1.

"Сити" продолжил отчаянно давить и на 30-й минуте восстановил равновесие. Рияд Махрез принялся смещаться с правого фланга вдоль линии штрафной, а затем пробил. Рикошет от Чаглара Сеюнджю не оставил голкиперу "лис" Касперу Шмейхелю шансов на спасение — 1:1.

Остаток первого тайма "горожане" провели очень активно, регулярно создавая угрозу и вдобавок лишив соперника возможностей для контратак. И незадолго до перерыва гости дрогнули — Рикарду Перейра неуловимым касанием лишил Рахима Стерлинга равновесия в своей штрафной. Илкай Гюндоган хладнокровно исполнил пенальти — 2:1.

Во втором тайме "Сити" продолжил искать второй гол. "Лисы" оборонялись в поте лица и лишь на 61-й минуте смогли показать зубы, когда Варди отличным прострелом вывел на удар Харви Барнса, но тот промахнулся мимо мяча.

В конце концов хозяева добились своего. На 69-й минуте Де Брюйне прорвался по правому краю штрафной и прострелил к дальней штанге, где ногу подставил Габриэль Жезус — 3:1.

На этом игра о сути закончилась, и "горожане" уверенно довели дело до победы.

"Сити" победил и сделал это в доминирующей манере. "Лестер" вновь показал, насколько опасны могут быть его контратаки, однако "горожане" с честью вышли из затруднительного положения и не оставили никаких вопросов насчет исхода матча.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 21.12.2019 22:50 # thegodfather
    Джим Керри болеет за бразилов, так как понимает, что если притопить за лфк - можно заболеть гонореей.

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  2. rap-woiska 21.12.2019 22:49 # rap-woiska
    Чо тут выяснилось что артурик с пацанами любит глину месить ? рофлан додий

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  3. vyrentz 21.12.2019 22:49 # vyrentz
    Пакет отдыхает на стаде

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  4. spart19an 21.12.2019 22:49 # spart19an
    15 минут и наконец-то эта Чашка появится в Музее Ливерпуля. Инва

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  5. vyrentz 21.12.2019 22:49 # vyrentz
    Несчастные МС, даже на их ветке нет ни единого фаната Голубой Луны

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  6. slash-lfc 21.12.2019 22:48 # slash-lfc
    Джим Керри на матче!

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  7. lovrentiy 21.12.2019 22:48 # lovrentiy
    Лаллана вышел номер отбивать, ничем не усилил.

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  8. slash-lfc 21.12.2019 22:47 # slash-lfc
    Щас ещё ДиБог своим 1.5 метровым членом добьёт мерзких бразилов и недоумков пенсов.

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  9. dannylucker 21.12.2019 22:46 # dannylucker
    брюйне лучший прямо сейчас!!! очень качественный матч, покупаем цз зимой и смотрим дальше!

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  10. spart19an 21.12.2019 22:45 # spart19an
    Классический Милли ахаха. Старая школа

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  11. slash-lfc 21.12.2019 22:45 # slash-lfc
    У шестьнольщиков опять плохой день. Лифак завоёвывает очень редкую почётную чашку, Срити победил, отдалившись от Почтилси.

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  12. pistolero-lfc 21.12.2019 22:44 # pistolero-lfc
    Хаха, Ливерпуль тепрь ебет в доп время, в добавленное время ему уже не интересно))

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  13. thegodfather 21.12.2019 22:42 # thegodfather
    ха, завидуйте, эмили-лфк выбрала меня, чтобы я ее отодрал в параше. Меня блять, а не мельвуда носатого, рофл!

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  14. hammersmith 21.12.2019 22:42 # hammersmith
    щас батя Миллер наведет порядок в центре

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  15. hammersmith 21.12.2019 22:41 # hammersmith
    всем сасать жоска

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  16. lovrentiy 21.12.2019 22:40 # lovrentiy
    Ах, сукины дети.

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  17. spart19an 21.12.2019 22:40 # spart19an
    Шкурнов поехавший тип

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  18. imf-tau 21.12.2019 22:40 # imf-tau
    Молорик Фирмино, очень хладнокровно, прям до верного.

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  19. emily-lfc-2005 21.12.2019 22:39 # emily-lfc-2005
    шмурнов сосиииииии

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  20. thegodfather 21.12.2019 22:39 # thegodfather
    ща бразилы ответную палку кинут на рот зеропуям, скрин!

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