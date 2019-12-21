"Сити" расправился с "Лестером"

"Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл "Лестер" со счетом 3:1 и приблизился к своему сопернику на расстояние в одно очко.

По сравнению с победой 0:3 над "Арсеналом" в стартовом составе "горожан" появились Бернарду Силва и Рияд Махрез, заменив Фила Фодена и Родри.



У "лис" с первых минут вышли Харви Барнс и Айозе Перес, заменив Денниса Прата и Келечи Ихеаначо.



В первые 20 минут хозяева доминировали над своим соперником. "Лестер" оказался прижат к своим воротам, отражая одну волну атак за другой. Лучший момент в этот период имел Кевин Де Брюйне, пробив в штангу.



Чуть освоившись, гости уже в своей второй резкой контратаке смогли открыть счет. Открывшись за спиной у Фернандиньо, Джейми Варди ворвался в чужую штрафную по левому краю и подсек мяч перед Эдерсоном — 0:1.



"Сити" продолжил отчаянно давить и на 30-й минуте восстановил равновесие. Рияд Махрез принялся смещаться с правого фланга вдоль линии штрафной, а затем пробил. Рикошет от Чаглара Сеюнджю не оставил голкиперу "лис" Касперу Шмейхелю шансов на спасение — 1:1.



Остаток первого тайма "горожане" провели очень активно, регулярно создавая угрозу и вдобавок лишив соперника возможностей для контратак. И незадолго до перерыва гости дрогнули — Рикарду Перейра неуловимым касанием лишил Рахима Стерлинга равновесия в своей штрафной. Илкай Гюндоган хладнокровно исполнил пенальти — 2:1.



Во втором тайме "Сити" продолжил искать второй гол. "Лисы" оборонялись в поте лица и лишь на 61-й минуте смогли показать зубы, когда Варди отличным прострелом вывел на удар Харви Барнса, но тот промахнулся мимо мяча.



В конце концов хозяева добились своего. На 69-й минуте Де Брюйне прорвался по правому краю штрафной и прострелил к дальней штанге, где ногу подставил Габриэль Жезус — 3:1.



На этом игра о сути закончилась, и "горожане" уверенно довели дело до победы.



"Сити" победил и сделал это в доминирующей манере. "Лестер" вновь показал, насколько опасны могут быть его контратаки, однако "горожане" с честью вышли из затруднительного положения и не оставили никаких вопросов насчет исхода матча.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче