Эшпириту Санту советует "Тоттенхэму" забыть о Траоре

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту посоветовал "Тоттенхэму" забыть о вингере Адаме Траоре.

Скоростной вингер "волков" стал настоящим кошмаром для обороны "шпор" в матче Премьер-Лиги на "Молинью" в прошлый уикенд. Адама в одиночку посадил на желтые карточки Тоби Алдервейрелда, Эрика Дайера и Харри Кейна.



А всего уже 24 игрока в 26 матчах этого сезона получили "горчичники", пытаясь остановить Траоре.



В прессе даже появились слухи, что Траоре может стать трансферной целью для "Тоттенхэма" в январе, однако Нуну исключает уход 23-летнего испанца.



"У него есть контракт с этим клубом, и он счастлив здесь. Он вкладывает много энергии и усилий, чтобы стать лучше, и он очень целеустремлен. Мы не можем контролировать происходящее снаружи", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mirror.