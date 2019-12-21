Юнгберг раскритиковал Озила

Фредди Юнгберг объяснил, почему полузащитник Месут Озил не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Эвертона".

В прошлый уикенд, когда "канониры" были разгромлены дома "Манчестер Сити" со счетом 0:3, Озил гневно отреагировал на свою замену и пнул перчатки, покидая поле.



В эту субботу Месут не приехал на "Гудисон Парк" из-за травмы, но если бы 31-летний немец был здоров, то все равно остался бы вне игры.



"Меня спрашивали насчет Месута после предыдущего матча. Он ушел с поля, пнув свои перчатки. Болельщики не были рады этому".



"Я спросил его об этом и сказал: "Мы в "Арсенале" не ведем себя подобным образом и не делаем таких вещей". Я отвечаю за свои слова. Месут травмирован, но я бы в любом случае не включил его в заявку, потому что хотел с помощью этого отправить послание: я не приемлю подобного от игрока "Арсенала".



"Это мое решение. Я не буду его повторять, но в данном случае оно отражает мое отношение к его поступку", — цитирует Юнгберга Sky Sports.