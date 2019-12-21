Зидан: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Проведенная недавно УЕФА жеребьевка столкнула в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал", который чаще всех в истории выигрывал этот трофей, и "Сити", который на сей раз называется букмекерами фаворитом соревнования.

Зидан и Гвардиола неоднократно противостояли друг другу как игроки, и теперь Зинедин предвкушает их тренерскую битву.

"Противостояние с ним будет особенным. Я много раз играл против него. Я уважал его как игрока и уважаю как тренера, потому что он лучший тренер в мире".

"Он доказал это за время своей карьеры, и я предвкушаю матчи против него и его команды", — цитирует Зидана Daily Mail.


Метки Гвардиола, Зидан, Манчестер Сити, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 469

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  1. tyhonovecky 21.12.2019 20:54 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. makeewadim 21.12.2019 20:37 # makeewadim
    Интересно, а какую бритву они используют..

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  3. serg110kv 21.12.2019 20:13 # serg110kv
    Улизались жопы друг другу

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  4. griezmann 21.12.2019 20:09 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  5. electric 21.12.2019 20:05 # electric
    Азазаз. Зиданыч подхватил эстафету клопп-топа по троллингу пепки.

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