Зидан: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

Проведенная недавно УЕФА жеребьевка столкнула в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал", который чаще всех в истории выигрывал этот трофей, и "Сити", который на сей раз называется букмекерами фаворитом соревнования.



Зидан и Гвардиола неоднократно противостояли друг другу как игроки, и теперь Зинедин предвкушает их тренерскую битву.



"Противостояние с ним будет особенным. Я много раз играл против него. Я уважал его как игрока и уважаю как тренера, потому что он лучший тренер в мире".



"Он доказал это за время своей карьеры, и я предвкушаю матчи против него и его команды", — цитирует Зидана Daily Mail.