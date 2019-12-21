Зидан: "Гвардиола — лучший тренер в мире"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Проведенная недавно УЕФА жеребьевка столкнула в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал", который чаще всех в истории выигрывал этот трофей, и "Сити", который на сей раз называется букмекерами фаворитом соревнования.
Зидан и Гвардиола неоднократно противостояли друг другу как игроки, и теперь Зинедин предвкушает их тренерскую битву.
"Противостояние с ним будет особенным. Я много раз играл против него. Я уважал его как игрока и уважаю как тренера, потому что он лучший тренер в мире".
"Он доказал это за время своей карьеры, и я предвкушаю матчи против него и его команды", — цитирует Зидана Daily Mail.
21.12.2019 20:00
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КОРОЛЬ!!!
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Интересно, а какую бритву они используют..
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Улизались жопы друг другу
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КОРОЛЬ!!!
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Азазаз. Зиданыч подхватил эстафету клопп-топа по троллингу пепки.
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