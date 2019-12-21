Юнгберг очень доволен ничьей с "Эвертоном"

Оставляя тренерский мостик "Арсенала", Фредди Юнгберг заявил, что очень доволен безголевой ничьей против "Эвертона".

На свой заключительный матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "канонироы" Юнгберг снарядил очень молодой состав, который, уверен Фредди, оправдал его доверие, несмотря на унылый для зрителей футбол.



"Я остался очень доволен. Мы выпустили очень молодую команду, потому что я хотел добавить энергии, хотел дать им шанс. Мы доминировали по владению мячом и по моментам. Вы могли видеть, что "Эвертон" устает и испытывает разочарование".



"Думаю, мы могли выиграть матч, учитывая имевшиеся у нас моменты. Я обожаю тот дух, который мы продемонстрировали, и это необходимо тебе для выступлений в Премьер-Лиге".



"Я хотел видеть людей, которые будут бегать и сражаться за команду. Мы не можем полагаться на свое имя — нам нужно сражаться и делать грязную работу", — цитирует Юнгберга Goal.



Также Фредди высказался насчет своей роли в тренерском штабе Микеля Артеты.



"Клуб сказал мне, что хочет сохранить меня, но завтра я проведу встречу с Микелем, и я надеюсь, это будет хорошая встреча", — добавил Юнгберг.