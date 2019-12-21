Кэрролл надеялся, что провалит медобследование в "Ливерпуле"
Нападающий Энди Кэрролла надеялся, что провалит медицинское обследование, когда в 2011 году переходил из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".
В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим приобретением в истории "Ливерпуля", принеся родному "Ньюкаслу" 35 миллионов фунтов. Однако Энди покинул "сорок", к которым он вернулся минувшим летом свободным агентом, против своей воли.
"Знаете, что. В то время я был травмирован и лишь думал: "Пожалуйста, пусть я провалю медицинское обследование".
"Я хотел вернуться с той минуты, как сел в вертолет. Я знал, что это должно случиться. Я должен был выйти на поле и снова сыграть за "Ньюкасл", в каком бы возрасте это ни случилось".
"Я помню, как уезжал с тренировочной базы "Ньюкасла" в машине Кевина Нолана, потому что снаружи была толпа людей. Мы отправились к нему домой и смотрели на них по телевизору".
"Я сказал: "Я не собираюсь уходить. Я едва купил дом, а вчера купил кошку!" Но затем мне сказали, что я должен это сделать, и я ушел", — сообщил Кэрролл Daily Mail.
21.12.2019 18:00
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