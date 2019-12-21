Кэрролл надеялся, что провалит медобследование в "Ливерпуле"

Энди Кэрролл Нападающий Энди Кэрролла надеялся, что провалит медицинское обследование, когда в 2011 году переходил из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".

В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим приобретением в истории "Ливерпуля", принеся родному "Ньюкаслу" 35 миллионов фунтов. Однако Энди покинул "сорок", к которым он вернулся минувшим летом свободным агентом, против своей воли.

"Знаете, что. В то время я был травмирован и лишь думал: "Пожалуйста, пусть я провалю медицинское обследование".

"Я хотел вернуться с той минуты, как сел в вертолет. Я знал, что это должно случиться. Я должен был выйти на поле и снова сыграть за "Ньюкасл", в каком бы возрасте это ни случилось".

"Я помню, как уезжал с тренировочной базы "Ньюкасла" в машине Кевина Нолана, потому что снаружи была толпа людей. Мы отправились к нему домой и смотрели на них по телевизору".

"Я сказал: "Я не собираюсь уходить. Я едва купил дом, а вчера купил кошку!" Но затем мне сказали, что я должен это сделать, и я ушел", — сообщил Кэрролл Daily Mail.


Метки Кэрролл, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 18:00

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  1. division 21.12.2019 18:54 # division
    Миха полюбил колбасников собирать

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  2. kojan 21.12.2019 18:40 # kojan
    ещё одна футбольная судьба, сломанная вечными неудачниками, никто не хочет играть за этот геморрой, кроме садомитов...

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  3. only--liverpool 21.12.2019 18:26 # only--liverpool
    как ты смеешь полено ебаное свою помойку еще на Великий клуб разевать мразь

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  4. lfcynwa 21.12.2019 18:08 # lfcynwa
    Заложник ситуации. Жаль кентавра, удачи ему

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  5. spart19an 21.12.2019 18:08 # spart19an
    Черная страница в истории Ливерпуля. Благо потом слили это гавно прочь

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