Кэрролл надеялся, что провалит медобследование в "Ливерпуле"

Нападающий Энди Кэрролла надеялся, что провалит медицинское обследование, когда в 2011 году переходил из "Ньюкасла" в "Ливерпуль".

В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим приобретением в истории "Ливерпуля", принеся родному "Ньюкаслу" 35 миллионов фунтов. Однако Энди покинул "сорок", к которым он вернулся минувшим летом свободным агентом, против своей воли.



"Знаете, что. В то время я был травмирован и лишь думал: "Пожалуйста, пусть я провалю медицинское обследование".



"Я хотел вернуться с той минуты, как сел в вертолет. Я знал, что это должно случиться. Я должен был выйти на поле и снова сыграть за "Ньюкасл", в каком бы возрасте это ни случилось".



"Я помню, как уезжал с тренировочной базы "Ньюкасла" в машине Кевина Нолана, потому что снаружи была толпа людей. Мы отправились к нему домой и смотрели на них по телевизору".



"Я сказал: "Я не собираюсь уходить. Я едва купил дом, а вчера купил кошку!" Но затем мне сказали, что я должен это сделать, и я ушел", — сообщил Кэрролл Daily Mail.