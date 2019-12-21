"Эвертон" и "Арсенал" сыграли в унылую ничью

Едва обретя по новому главному тренеру, "Эвертон" и "Арсенал" расписали унылейшую безголевую ничью.

Относительно поражения от "Лестера" в серии пенальти в Кубке Лиги посреди недели Данкан Фергюсон поменял четырех игроков в стартовом составе "шпор", вернув в команду Джибриля Сидибе, Люку Диня, Фабиана Дельфа и Гульфи Сигурдссона.



В старте у "канониров" появились Давид Луис, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Рис Нелсон и Букайо Сако. Месут Озил в заявку не попал.



Уже на 11-й минуте Фергюсон был вынужден использовать первую замену, потеряв с травмой бывшего игрока "Арсенала" Алекса Ивоби. Что касается игры, то в первом тайме обе команды были совершенно беззубы, ни разу не пробив в створ — качество футбола было ужасным.



После унылейшего первого тайма игра незначительно взбодрилась. На 51-й минуте капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг имел реальную возможность открыть счет, пробивая в упор после скидки головой Калума Чембрса, однако Джордан Пикфорд, несмотря на слепящее солнце, смахнул рукой мяч с линии ворот. К слову, это был первый удар "Арсенала" в створ с 32-й секунды матча против "Манчестер Сити".



Дальше этого дело не пошло — если удар и были, то преимущественно неточными. "Эвертон" чуть активизировался в концовке, но этого было недостаточно — за 90 минут "ириски" даже ни разу не попали в створ.



Обе команды еще не успели испытать воодушевление об обретения новых главных тренеров. Это была осторожная и даже трусливая игра, где никто рискнуть не захотел.



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче