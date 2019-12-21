"Эвертон" и "Арсенал" сыграли в унылую ничью
Едва обретя по новому главному тренеру, "Эвертон" и "Арсенал" расписали унылейшую безголевую ничью.
Относительно поражения от "Лестера" в серии пенальти в Кубке Лиги посреди недели Данкан Фергюсон поменял четырех игроков в стартовом составе "шпор", вернув в команду Джибриля Сидибе, Люку Диня, Фабиана Дельфа и Гульфи Сигурдссона.
В старте у "канониров" появились Давид Луис, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Рис Нелсон и Букайо Сако. Месут Озил в заявку не попал.
Уже на 11-й минуте Фергюсон был вынужден использовать первую замену, потеряв с травмой бывшего игрока "Арсенала" Алекса Ивоби. Что касается игры, то в первом тайме обе команды были совершенно беззубы, ни разу не пробив в створ — качество футбола было ужасным.
После унылейшего первого тайма игра незначительно взбодрилась. На 51-й минуте капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг имел реальную возможность открыть счет, пробивая в упор после скидки головой Калума Чембрса, однако Джордан Пикфорд, несмотря на слепящее солнце, смахнул рукой мяч с линии ворот. К слову, это был первый удар "Арсенала" в створ с 32-й секунды матча против "Манчестер Сити".
Дальше этого дело не пошло — если удар и были, то преимущественно неточными. "Эвертон" чуть активизировался в концовке, но этого было недостаточно — за 90 минут "ириски" даже ни разу не попали в створ.
Обе команды еще не успели испытать воодушевление об обретения новых главных тренеров. Это была осторожная и даже трусливая игра, где никто рискнуть не захотел.
"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче
21.12.2019 17:25
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Последние комментарии:
мне кажется аснл проще расформировать, чем разгребать эти авгиевы конюшни
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Только конченые могут продолжать болеть за Арсенал. клуб предал своих фанатов, нассал им на ебало, а они всё продолжают глорить за Арс... Просто фууу
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да че вы удивляетесь ясно же, что договорняк скатали...решили друг друга не напрягать перед тем как новые тренера приступят к обязанностям
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ппц матч КПЛ интереснее чем игра этих двух недоклубов
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впервые наверно за хуеву тучу выездных матчей Арсенал сыграл на ноль
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Онли, не слушай этого шизика! Мне вот очень интересно, какое пиво ты пьёшь! Попробуй ещё Newcastle brown ale. Очень необычное, но прикольное. Тебе должно понравится!
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Самый убогий матч, что в этом сезоне смотрел.
Бтв норм так 2 пенки не поставили в ворота Арса.
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По итогу, хочу сказать, что как же я СЧАСТЛИВ, что болею за ТОТТЕНХЭМ! 13 ЛЕТ! COME ON YOU SPURS!
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вратарей винить не стану, но остальные двадцать инвалидов бесили весь матч. играли бестолково и с ужасающим количеством брака. так даже в низших лигах не играют
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Обоссанный Артета охуевал сидя на трибуне, что он взялся за эту работу, а мог бы потерпеть и найти нормальный АМБИЦИОЗНЫЙ клуб.
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Думаю кроенке в течении двух лет продаст клуб
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Луиз, Смит роу, Чемберс, нелсон ещё те шлаки, особенно смитроу ваше никчемный игрок. Нет креативные, нет харизмы и самоотдачи думаю тот кто придет после артеты выводит команду в топ
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Кто что смотреть будет пацаны, МС - Лестер или Фламенго - Ливерпуль ?
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Cyки, аснл таки отобрал очки у ирисок. Насосали на ничью видимо.
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Посмотрел второй тайм, что у тех, что у других игра "бей беги", Тосун конкретно матюкнулся на замене, на турецком языке, вас обсосам его не понять, больше всего меня удивил Данкан который пошёл к трибунам, хороший человек, видно, что любит этот клуб.
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Они отобрали у меня 90 минут времени!
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эти уроды должны вернуть деньги всем кто смотрел на это говно
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луиз, джака и юнгберг выбором состава в очередной раз доказали, что Арснл это середняк. остальные нули
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говноигра, будто матч колбасы посмотрел, буэ
ну хоть сухарь заработали, что уже прогресс, Ауба калека
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