"Эвертон" и "Арсенал" сыграли в унылую ничью

Давид Луис Едва обретя по новому главному тренеру, "Эвертон" и "Арсенал" расписали унылейшую безголевую ничью.

Относительно поражения от "Лестера" в серии пенальти в Кубке Лиги посреди недели Данкан Фергюсон поменял четырех игроков в стартовом составе "шпор", вернув в команду Джибриля Сидибе, Люку Диня, Фабиана Дельфа и Гульфи Сигурдссона.

В старте у "канониров" появились Давид Луис, Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Рис Нелсон и Букайо Сако. Месут Озил в заявку не попал.

Уже на 11-й минуте Фергюсон был вынужден использовать первую замену, потеряв с травмой бывшего игрока "Арсенала" Алекса Ивоби. Что касается игры, то в первом тайме обе команды были совершенно беззубы, ни разу не пробив в створ — качество футбола было ужасным.

После унылейшего первого тайма игра незначительно взбодрилась. На 51-й минуте капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг имел реальную возможность открыть счет, пробивая в упор после скидки головой Калума Чембрса, однако Джордан Пикфорд, несмотря на слепящее солнце, смахнул рукой мяч с линии ворот. К слову, это был первый удар "Арсенала" в створ с 32-й секунды матча против "Манчестер Сити".

Дальше этого дело не пошло — если удар и были, то преимущественно неточными. "Эвертон" чуть активизировался в концовке, но этого было недостаточно — за 90 минут "ириски" даже ни разу не попали в створ.

Обе команды еще не успели испытать воодушевление об обретения новых главных тренеров. Это была осторожная и даже трусливая игра, где никто рискнуть не захотел.

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 21.12.2019 17:56 # tvinkovod
    мне кажется аснл проще расформировать, чем разгребать эти авгиевы конюшни

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  2. rentv 21.12.2019 17:53 # rentv
    Только конченые могут продолжать болеть за Арсенал. клуб предал своих фанатов, нассал им на ебало, а они всё продолжают глорить за Арс... Просто фууу

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  3. irbis85 21.12.2019 17:53 # irbis85
    да че вы удивляетесь ясно же, что договорняк скатали...решили друг друга не напрягать перед тем как новые тренера приступят к обязанностям

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  4. hot-doshirak 21.12.2019 17:41 # hot-doshirak
    ппц матч КПЛ интереснее чем игра этих двух недоклубов

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  5. al-faarabi 21.12.2019 17:41 # al-faarabi
    впервые наверно за хуеву тучу выездных матчей Арсенал сыграл на ноль

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  6. rentv 21.12.2019 17:41 # rentv
    Онли, не слушай этого шизика! Мне вот очень интересно, какое пиво ты пьёшь! Попробуй ещё Newcastle brown ale. Очень необычное, но прикольное. Тебе должно понравится!

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  7. fanstevengerrard 21.12.2019 17:37 # fanstevengerrard
    Самый убогий матч, что в этом сезоне смотрел.
    Бтв норм так 2 пенки не поставили в ворота Арса.

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  8. anabanana94 21.12.2019 17:35 # anabanana94
    По итогу, хочу сказать, что как же я СЧАСТЛИВ, что болею за ТОТТЕНХЭМ! 13 ЛЕТ! COME ON YOU SPURS!

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  9. wolfsmensch 21.12.2019 17:35 # wolfsmensch
    вратарей винить не стану, но остальные двадцать инвалидов бесили весь матч. играли бестолково и с ужасающим количеством брака. так даже в низших лигах не играют

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  10. anabanana94 21.12.2019 17:34 # anabanana94
    Обоссанный Артета охуевал сидя на трибуне, что он взялся за эту работу, а мог бы потерпеть и найти нормальный АМБИЦИОЗНЫЙ клуб.

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  11. bergkamp-1886 21.12.2019 17:33 # bergkamp-1886
    Думаю кроенке в течении двух лет продаст клуб

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  12. bergkamp-1886 21.12.2019 17:32 # bergkamp-1886
    Луиз, Смит роу, Чемберс, нелсон ещё те шлаки, особенно смитроу ваше никчемный игрок. Нет креативные, нет харизмы и самоотдачи думаю тот кто придет после артеты выводит команду в топ

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  13. anabanana94 21.12.2019 17:31 # anabanana94
    Кто что смотреть будет пацаны, МС - Лестер или Фламенго - Ливерпуль ?

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  14. chelsea88 21.12.2019 17:31 # chelsea88
    Cyки, аснл таки отобрал очки у ирисок. Насосали на ничью видимо.

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  15. anabanana94 21.12.2019 17:30 # anabanana94
    Посмотрел второй тайм, что у тех, что у других игра "бей беги", Тосун конкретно матюкнулся на замене, на турецком языке, вас обсосам его не понять, больше всего меня удивил Данкан который пошёл к трибунам, хороший человек, видно, что любит этот клуб.

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  16. brown-ale 21.12.2019 17:29 # brown-ale
    Они отобрали у меня 90 минут времени!

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  17. superperez101 21.12.2019 17:29 # superperez101
    эти уроды должны вернуть деньги всем кто смотрел на это говно

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  18. wengerrrro 21.12.2019 17:28 # wengerrrro
    луиз, джака и юнгберг выбором состава в очередной раз доказали, что Арснл это середняк. остальные нули

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  19. reams 21.12.2019 17:27 # reams
    говноигра, будто матч колбасы посмотрел, буэ
    ну хоть сухарь заработали, что уже прогресс, Ауба калека

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