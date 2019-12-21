Стив Раунд войдет в штаб Артеты в "Арсенале"

Ассистентом Микеля Артеты в "Арсенале" должен стать Стив Раунд, прежде поработавший в этой роли в "Мидлсбро", "Ньюкасле", "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.

Артета был замечен беседующим с Раундом на трибунах "Гудисон Парк" до начала субботнего матча Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Арсеналом", и это неслучайно.



Sky Sports ожидает, что в скором времени Стив будет подтвержден помощником Микеля в "Арсенале".



49-летний Раунд известен тем, что в разные периоды своей карьеры ассистировал Стиву Макларену, Сэму Эллардайсу и Дэвиду Мойесу. Также Стив в течение двух лет трудился спортивным директором "Астон Виллы", покинув бирмингемский клуб в 2018 году.



Ожидается, что место в штабе Артеты получит и Фредди Юнгберг, подхвативший "канониров" после увольнения Унаи Эмери. Впрочем, шведская пресса в этом не уверена, сватая своего соотечественника на должность главного тренера "Мальме".