Почеттино открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Проведя пять с половиной лет в "Тоттенхэме", в ноябре Почеттино вместе со своим штабом остался без работы, а выправлять ситуацию после неудачного старта сезона взялся Жозе Моуриньо.



Несмотря на столь длительное пребывание в одном клубе, Маурисио готов выслушать предложения конкурентов "шпор" по Премьер-Лиге.



"Допускаю ли я свое возвращение в Премьер-Лигу? Конечно, я люблю Премьер-Лигу, я люблю английских фанатов. Думаю, это одна из лучших лиг в мире, и каждый тренер хотел бы иметь отношение к Премьер-Лиге".



"Но давайте посмотрим — Премьер-Лигой все не ограничивается, в мире есть и другие лиги, другие клубы, которые тоже могут вызывать восхищение, хотя это, возможно, испытание несколько иного рода".



"Правда в том, что у нас особо не было времени подумать о будущем, мы думали только о себе. Нам важно восстановиться и быть готовыми делать свою работу как можно лучше, если какой-то клуб будет заинтересован в нас".



"Это странное время после пяти с половиной лет в "Тоттенхэме", но в то же время мы очень расслаблены и очень счастливы, когда оглядываемся назад. Впрочем, конечно, в жизни нужно двигаться вперед", — цитирует Почеттино Sky Sports.