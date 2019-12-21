Исса Диоп заинтересовал "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении центрального защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа.

В этом сезоне игра "шпор" в обороне вызывает большие нарекания, вдобавок Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену уже за 30.



Кроме того, Вертонген — в отличие от Алдервейрелда — до сих пор не продлил свой истекающий контракт. В этой ситуации "Тоттенхэм" обязан задумываться об укреплении центра обороны.



По информации Sky Sports, "шпор" заинтересовал Диоп, который сыграл 38 матчей за "молотобойцев" в прошлом сезоне, а в этом перестал проходить в стартовый состав с момента своей дисквалификации на матч против "Челси" три недели назад.



При этом "Вест Хэм" не хочет продавать Иссу, оценивая 22-летнего француза в сумму, свыше 50 миллионов фунтов.



Добавим, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хвалил Диопа в сентябре 2018, еще работая в "Манчестер Юнайтед", назвав Иссу "монстром".