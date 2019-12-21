Карло Анчелотти возглавил "Эвертон"
"Эвертон" официально объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера.
За свою тренерскую карьеру Анчелотти завоевал 20 трофеев, включая чемпионские титулы в четырех разных странах. Ранее Карло на протяжении двух сезонов возглавлял "Челси", выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии.
Большой удачей для "ирисок" стал тот факт, что в период, когда они искали нового рулевого, Анчелотти был уволен из "Наполи". Пользуясь этим, а также желанием Карло вернуться в Премьер-Лигу, мерсисайдский клуб заполучил одного из самых успешных тренеров в истории мирового футбола.
60-летний итальянец приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье, а сегодня займет место на трибунах "Гудисон Парк" во время матча Премьер-Лиги "Эвертон" — "Арсенал".
Таким образом, дебют Анчелотти, заключившего контракт на четыре с половиной года, назначен на домашний матч против "Бернли" на Boxing Day (26 декабря).
"Это замечательный клуб с богатой историей и очень страстными фанатами. У владельца и руководства есть четкое видение того, как достичь успеха и трофеев. Это привлекло меня как тренера, и я в восторге от возможности поработать с каждым в клубе и воплотить это видение в реальность".
"За последние две недели я убедился, что эти игроки способны на столь многое. Данкан (Фергюсон) заслуживает огромной похвалы за проделанную работу. Сильная организованность, сильная дисциплина и правильная мотивация — некоторые из ключевых ингредиентов в футболе, и я доволен, что он будет частью моего штаба здесь", — сообщил Анчелотти.
21.12.2019 14:30
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Последние комментарии:
Слабо представляю себе Анчи плетущегося в середине таблицы АПЛ с физруками типа Брюса и Ходжсона.
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У Арсенала команды нет. Смотришь на этих даунов и понимаешь какой же Артета везунчик.
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парашная игра. лучше бы поменяли на лейсестер, который в одно время с лфк играет
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молодые пока полный ноль
особенно байкао ссака и эмиль с метро
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Контракт Карло Анчелотти с Эвертоном:
• 11 500 000 фунтов стерлингов в год
• 958333 фунта стерлингов в месяц
• £ 221 153 в неделю
• £ 31 593 в день
• 1316 фунтов стерлингов в час
• £ 21 за минуту.
Третий самый высокооплачиваемый менеджер в Премьер-лиге. 💰
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Кто считает, что Эве будет выше Арсенала по итогам сезона? Посмотрим, сколько нас адекватов.
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снотворное бл
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ахахахах
анчи > ортета
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лольный гимн у Эвертона. Английский ералаш
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жесть у Арсенала слабый состав конечно
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через 5 минут эвертон будет жахать аснал, приятного просмотра.
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очень слабо, видно что в руководстве Эвертона сидят одни идиоты, вместо того чтобы взять и пригласить молодого и перспективного тренера типа Марко Розе, они берут потухшего Анчелотти, от которого осталось лишь прошлое
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Скоро в каждом клубе АПЛ будет топ-тренер :)
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Дед показал в европе, как ебать колбасных. Теперь будет ебать их и в дерби.
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Очень надеюсь что Фергюсон напоследок е6нёт никчёмный аснл.
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Жесть, арсенал такие тупые, чем всяких артет подбирать, взяли бы Карло, один хрен в разы будет профитнее
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Еба для Эве это збс.
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Надеюсь теперь дерби будет огонь, а не изнасилование эвертона
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Топ тренер возглавил помойку. Зачем ему это. Пиздец.
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Сбылась мечта папы Карло, наконец-то возглавил топ клуб из АПЛ.
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