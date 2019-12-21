Карло Анчелотти возглавил "Эвертон"

Карло Анчелотти "Эвертон" официально объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера.

За свою тренерскую карьеру Анчелотти завоевал 20 трофеев, включая чемпионские титулы в четырех разных странах. Ранее Карло на протяжении двух сезонов возглавлял "Челси", выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии.

Большой удачей для "ирисок" стал тот факт, что в период, когда они искали нового рулевого, Анчелотти был уволен из "Наполи". Пользуясь этим, а также желанием Карло вернуться в Премьер-Лигу, мерсисайдский клуб заполучил одного из самых успешных тренеров в истории мирового футбола.

60-летний итальянец приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье, а сегодня займет место на трибунах "Гудисон Парк" во время матча Премьер-Лиги "Эвертон" — "Арсенал".

Таким образом, дебют Анчелотти, заключившего контракт на четыре с половиной года, назначен на домашний матч против "Бернли" на Boxing Day (26 декабря).

"Это замечательный клуб с богатой историей и очень страстными фанатами. У владельца и руководства есть четкое видение того, как достичь успеха и трофеев. Это привлекло меня как тренера, и я в восторге от возможности поработать с каждым в клубе и воплотить это видение в реальность".

"За последние две недели я убедился, что эти игроки способны на столь многое. Данкан (Фергюсон) заслуживает огромной похвалы за проделанную работу. Сильная организованность, сильная дисциплина и правильная мотивация — некоторые из ключевых ингредиентов в футболе, и я доволен, что он будет частью моего штаба здесь", — сообщил Анчелотти.


Метки Анчелотти, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 14:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. billy-bones 21.12.2019 16:11 # billy-bones
    Слабо представляю себе Анчи плетущегося в середине таблицы АПЛ с физруками типа Брюса и Ходжсона.

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  2. sellman 21.12.2019 16:09 # sellman
    У Арсенала команды нет. Смотришь на этих даунов и понимаешь какой же Артета везунчик.

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  3. electric 21.12.2019 16:07 # electric
    парашная игра. лучше бы поменяли на лейсестер, который в одно время с лфк играет

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  4. wengerrrro 21.12.2019 16:05 # wengerrrro
    молодые пока полный ноль
    особенно байкао ссака и эмиль с метро

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  5. weorlfc 21.12.2019 16:00 # weorlfc
    Контракт Карло Анчелотти с Эвертоном:

    • 11 500 000 фунтов стерлингов в год
    • 958333 фунта стерлингов в месяц
    • &#163; 221 153 в неделю
    • &#163; 31 593 в день
    • 1316 фунтов стерлингов в час
    • &#163; 21 за минуту.

    Третий самый высокооплачиваемый менеджер в Премьер-лиге. &#128176;

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  6. sausage 21.12.2019 15:59 # sausage
    Кто считает, что Эве будет выше Арсенала по итогам сезона? Посмотрим, сколько нас адекватов.

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  7. spart19an 21.12.2019 15:56 # spart19an
    снотворное бл

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  8. electric 21.12.2019 15:35 # electric
    ахахахах
    анчи > ортета

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  9. spart19an 21.12.2019 15:30 # spart19an
    лольный гимн у Эвертона. Английский ералаш

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  10. invincible141ars 21.12.2019 15:30 # invincible141ars
    жесть у Арсенала слабый состав конечно

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  11. rap-woiska 21.12.2019 15:25 # rap-woiska
    через 5 минут эвертон будет жахать аснал, приятного просмотра.

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  12. al-faarabi 21.12.2019 15:23 # al-faarabi
    очень слабо, видно что в руководстве Эвертона сидят одни идиоты, вместо того чтобы взять и пригласить молодого и перспективного тренера типа Марко Розе, они берут потухшего Анчелотти, от которого осталось лишь прошлое

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  13. gunner87 21.12.2019 15:11 # gunner87
    Скоро в каждом клубе АПЛ будет топ-тренер :)

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  14. lahmatyj 21.12.2019 15:06 # lahmatyj
    Дед показал в европе, как ебать колбасных. Теперь будет ебать их и в дерби.

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  15. chelsea88 21.12.2019 15:04 # chelsea88
    Очень надеюсь что Фергюсон напоследок е6нёт никчёмный аснл.

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  16. mufc1994 21.12.2019 15:04 # mufc1994
    Жесть, арсенал такие тупые, чем всяких артет подбирать, взяли бы Карло, один хрен в разы будет профитнее

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  17. slash-lfc 21.12.2019 15:04 # slash-lfc
    Еба для Эве это збс.

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  18. tigerpool 21.12.2019 14:46 # tigerpool
    Надеюсь теперь дерби будет огонь, а не изнасилование эвертона

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  19. stevens 21.12.2019 14:45 # stevens
    Топ тренер возглавил помойку. Зачем ему это. Пиздец.

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  20. superglor 21.12.2019 14:45 # superglor
    Сбылась мечта папы Карло, наконец-то возглавил топ клуб из АПЛ.

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