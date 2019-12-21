Карло Анчелотти возглавил "Эвертон"

"Эвертон" официально объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера.

За свою тренерскую карьеру Анчелотти завоевал 20 трофеев, включая чемпионские титулы в четырех разных странах. Ранее Карло на протяжении двух сезонов возглавлял "Челси", выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии.



Большой удачей для "ирисок" стал тот факт, что в период, когда они искали нового рулевого, Анчелотти был уволен из "Наполи". Пользуясь этим, а также желанием Карло вернуться в Премьер-Лигу, мерсисайдский клуб заполучил одного из самых успешных тренеров в истории мирового футбола.



60-летний итальянец приступит к исполнению своих обязанностей в воскресенье, а сегодня займет место на трибунах "Гудисон Парк" во время матча Премьер-Лиги "Эвертон" — "Арсенал".



Таким образом, дебют Анчелотти, заключившего контракт на четыре с половиной года, назначен на домашний матч против "Бернли" на Boxing Day (26 декабря).



"Это замечательный клуб с богатой историей и очень страстными фанатами. У владельца и руководства есть четкое видение того, как достичь успеха и трофеев. Это привлекло меня как тренера, и я в восторге от возможности поработать с каждым в клубе и воплотить это видение в реальность".



"За последние две недели я убедился, что эти игроки способны на столь многое. Данкан (Фергюсон) заслуживает огромной похвалы за проделанную работу. Сильная организованность, сильная дисциплина и правильная мотивация — некоторые из ключевых ингредиентов в футболе, и я доволен, что он будет частью моего штаба здесь", — сообщил Анчелотти.