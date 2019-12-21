Артета: "Научился у Гвардиолы быть беспощадным"

Хосеп Гвардиола и Микель Артета Новоиспеченный рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что будет беспощадным в своей работе — благодаря полученным от Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" знаниям.

Несмотря на отсутствие самостоятельного тренерского опыта, последние два с половиной года Артета трудился ассистентом Гвардиолы и за это время понял, что значит быть успешным тренером. Теперь Микель собирается применить полученные знания в Северном Лондоне.

"Больше всего я научился тому, что нужно быть беспощадным, последовательным и каждый день соответствовать культуре клуба для создания победного духа".

"Поддерживать это еще сложнее, чем создать, поэтому каждый день важен, каждое действие важно, каждая речь важна".

"Пеп обладает невероятной работоспособностью. Он невероятным образом вдохновляет людей, и для меня секрет успеха состоит в том, чтобы игроки и персонал верили в твои идеи. Ты должен уметь передавать их другим, а другие должны проникаться ими".

"Когда тебе удается это делать, твоя команда становится сплоченной и сильной", — цитирует Артету Goal.


Метки Арсенал, Артета, Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 14:00

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  1. makeewadim 21.12.2019 14:16 # makeewadim
    осталось пообещать: Если я проиграю, я обрею себя!

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  2. makeewadim 21.12.2019 14:15 # makeewadim
    беспощадным к поцелуям

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  3. electric 21.12.2019 14:02 # electric
    Новый петросян апл очке? Забавно конечно.

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