Артета: "Научился у Гвардиолы быть беспощадным"

Новоиспеченный рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что будет беспощадным в своей работе — благодаря полученным от Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" знаниям.

Несмотря на отсутствие самостоятельного тренерского опыта, последние два с половиной года Артета трудился ассистентом Гвардиолы и за это время понял, что значит быть успешным тренером. Теперь Микель собирается применить полученные знания в Северном Лондоне.



"Больше всего я научился тому, что нужно быть беспощадным, последовательным и каждый день соответствовать культуре клуба для создания победного духа".



"Поддерживать это еще сложнее, чем создать, поэтому каждый день важен, каждое действие важно, каждая речь важна".



"Пеп обладает невероятной работоспособностью. Он невероятным образом вдохновляет людей, и для меня секрет успеха состоит в том, чтобы игроки и персонал верили в твои идеи. Ты должен уметь передавать их другим, а другие должны проникаться ими".



"Когда тебе удается это делать, твоя команда становится сплоченной и сильной", — цитирует Артету Goal.