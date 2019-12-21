Клопп: "Для нас клубный Чемпионат Мира — это как высадка на луну"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, насколько разное отношение к клубному Чемпионату Мира в Европе и Южной Америке.

Клубный Чемпионат Мира, в финале которого "красные" сыграют против "Фламенго" в субботу, воспринимается многими в Европе как какой-то экзотический турнир с непонятными участниками.

Для Клоппа, чей клуб никогда не выигрывал этот трофей, это тоже нечто неизведанное, однако Юрген уверен, что у "Фламенго" совсем другое отношение к этому соревнованию.

"Я не знаю, как вы должны относиться к тому, с чем прежде никогда не сталкивались — это как высадка на луну".

"Мы играем против команды, которая со страны и континента, где это соревнование имеет абсолютное значение, тогда как в Англии мы вынуждены объяснять, зачем поехали сюда. Таким образом Европа смотрит на мир — словно мы в центре внимания".

"Фламенго" отправили сюда из своей страны с одной четкой целью: выиграть и вернуться домой героями. Нам же говорили: останьтесь и играйте в Кубке Лиги. В этом огромная разница, и нам это не изменить, но мы здесь, и моя команда хочет выиграть это соревнование. Оказавшись здесь, мы прониклись этим духом и зауважали это соревнование еще больше. Ты смотришь матчи видишь, что каждый сражается, не щадя себя".

"Мы увидели это, адаптировались к этому и выиграли свой полуфинал в очень сложной ситуации, а теперь мы постараемся сделать то же самое против очень хорошей команды, которая на супервысокой ноте завершила свой сезон — они уступали восемь очков, но финишировали с 16 очками отрыва, а также завоевали Кубок Либертадорес", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1241

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  1. wilegend 21.12.2019 14:21 # wilegend
    ПУКИН

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  2. bmw-e34 21.12.2019 14:02 # bmw-e34
    ЦАРЬ!!!

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  3. pistolero-lfc 21.12.2019 13:45 # pistolero-lfc
    ИМПЕРАТОР!!!

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  4. electric 21.12.2019 13:34 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  5. flamic 21.12.2019 13:17 # flamic
    Что с ебалом?

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  6. lahmatyj 21.12.2019 13:15 # lahmatyj
    Таки прохудилась фляга у ебанашки.

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  7. slash-lfc 21.12.2019 13:10 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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