Клопп: "Для нас клубный Чемпионат Мира — это как высадка на луну"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, насколько разное отношение к клубному Чемпионату Мира в Европе и Южной Америке.

Клубный Чемпионат Мира, в финале которого "красные" сыграют против "Фламенго" в субботу, воспринимается многими в Европе как какой-то экзотический турнир с непонятными участниками.



Для Клоппа, чей клуб никогда не выигрывал этот трофей, это тоже нечто неизведанное, однако Юрген уверен, что у "Фламенго" совсем другое отношение к этому соревнованию.



"Я не знаю, как вы должны относиться к тому, с чем прежде никогда не сталкивались — это как высадка на луну".



"Мы играем против команды, которая со страны и континента, где это соревнование имеет абсолютное значение, тогда как в Англии мы вынуждены объяснять, зачем поехали сюда. Таким образом Европа смотрит на мир — словно мы в центре внимания".



"Фламенго" отправили сюда из своей страны с одной четкой целью: выиграть и вернуться домой героями. Нам же говорили: останьтесь и играйте в Кубке Лиги. В этом огромная разница, и нам это не изменить, но мы здесь, и моя команда хочет выиграть это соревнование. Оказавшись здесь, мы прониклись этим духом и зауважали это соревнование еще больше. Ты смотришь матчи видишь, что каждый сражается, не щадя себя".



"Мы увидели это, адаптировались к этому и выиграли свой полуфинал в очень сложной ситуации, а теперь мы постараемся сделать то же самое против очень хорошей команды, которая на супервысокой ноте завершила свой сезон — они уступали восемь очков, но финишировали с 16 очками отрыва, а также завоевали Кубок Либертадорес", — цитирует Клоппа The Guardian.