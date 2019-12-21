Роджерс не считает, что чемпионская гонка окончена

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс предостерег от выводов насчет того, что чемпионская гонка Премьер-Лиги уже окончена.

В субботу на "Этихад" сойдутся два главных преследователя лидирующего в Премьер-Лиги "Ливерпуля" — "Манчестер Сити" находится в 14 очках от вершины, а "Лестер" отстает на 10.



Несмотря на то, что "Ливерпуль" за 17 первых туров потерял только два балла, Роджерс отказывается верить, что судьба титула предрешена.



"В начале сезона никто особо не ожидал, что мы будем на той позиции, которую занимаем. Однако, что касается нас самих, мы обладаем верой в свою работу и то, как мы ее делаем. Игроки абсолютно потрясающим образом проводят сезон, и матч с "Сити" — очередная возможность для нас".



"Мы даже не достигли середины дистанции. Предстоит сыграть еще так много матчей".



"Люди говорят, что "Ливерпуль", возможно, уже выиграл титул, а "Манчестер Сити" его не выиграет. Люди задаются вопросом, сможет ли "Лестер" повторить свой подвиг".



"Но пока еще слишком рано. Ты просто должен двигаться матч за матчем, оставаться сосредоточенным и играть в как можно более качественный футбол", — цитирует Роджерса Sky Sports.