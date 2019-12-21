Моуриньо раскритиковал "Арсенал" за приглашение Артеты вместо Анчелотти

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал "Арсенал", который взял новым наставником Микеля Артету, а не опытнейшего Карло Анчелотти.

Несмотря на доступность Анчелотти, который ранее в своей карьере выигрывал Премьер-Лигу с "Челси", "канониры" решили предложить работу главного тренера Артете, который не имеет самостоятельного опыта и до этого лишь трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Такое положение вещей возмущает Моуриньо.

"В прежние времена лучшими тренерами были парни, у кого больше всего побед, а теперь лучшими считают парней, у которых меньше всего поражений. Это единственное объяснение, которое я нахожу, и для нас это немного забавно".

"Анчелотти выиграл три трофея Лиги Чемпионов, он выигрывал лигу в Италии, Франции и Англии, он выигрывал кубки здесь и там. Но при этом Анчелотти проиграл, не знаю, матчей 200?"

"Я проиграл 150-180 матчей — Карло просто немного старше меня. Думаю, теперь важно не то, сколько ты выиграл, а то, сколько ты не проиграл. Поэтому, наверное, лучшие тренеры сейчас — это тренеры с нулем поражений".

"Они смотрят на резюме парней, у которых больше поражений, и парней, у которых меньше поражений, и затем отдают работу тем, у кого их меньше. Я не вижу другой причины", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 11:00

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  1. blackdreamer 21.12.2019 12:34 # blackdreamer
    обоссал физрука испашку по полной
    я хз на что рассчитывает арс приглашая нонейма без опыта

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  2. abrec 21.12.2019 12:27 # abrec
    Что ты черт возьми такое несёшь ?

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  3. noi39 21.12.2019 12:18 # noi39
    Да это новое модное веяние,поставить коучем своего бывшего,почему то стало считаться,что почти сразу срач превратится в золото,чушь!

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  4. smokekush 21.12.2019 12:03 # smokekush
    Печалька

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  5. ganinilyha 21.12.2019 11:21 # ganinilyha
    Анчи не умеет строить новые команды. А в анониршире выжженное поле.

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  6. pistolero-lfc 21.12.2019 11:10 # pistolero-lfc
    Гений, что тут скажешь.

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  7. liverpoolfan94 21.12.2019 11:07 # liverpoolfan94
    Заебал он со своими респектами...как дед

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