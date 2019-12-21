Моуриньо раскритиковал "Арсенал" за приглашение Артеты вместо Анчелотти
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал "Арсенал", который взял новым наставником Микеля Артету, а не опытнейшего Карло Анчелотти.
Несмотря на доступность Анчелотти, который ранее в своей карьере выигрывал Премьер-Лигу с "Челси", "канониры" решили предложить работу главного тренера Артете, который не имеет самостоятельного опыта и до этого лишь трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Такое положение вещей возмущает Моуриньо.
"В прежние времена лучшими тренерами были парни, у кого больше всего побед, а теперь лучшими считают парней, у которых меньше всего поражений. Это единственное объяснение, которое я нахожу, и для нас это немного забавно".
"Анчелотти выиграл три трофея Лиги Чемпионов, он выигрывал лигу в Италии, Франции и Англии, он выигрывал кубки здесь и там. Но при этом Анчелотти проиграл, не знаю, матчей 200?"
"Я проиграл 150-180 матчей — Карло просто немного старше меня. Думаю, теперь важно не то, сколько ты выиграл, а то, сколько ты не проиграл. Поэтому, наверное, лучшие тренеры сейчас — это тренеры с нулем поражений".
"Они смотрят на резюме парней, у которых больше поражений, и парней, у которых меньше поражений, и затем отдают работу тем, у кого их меньше. Я не вижу другой причины", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
21.12.2019 11:00
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обоссал физрука испашку по полной
я хз на что рассчитывает арс приглашая нонейма без опыта
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Что ты черт возьми такое несёшь ?
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Да это новое модное веяние,поставить коучем своего бывшего,почему то стало считаться,что почти сразу срач превратится в золото,чушь!
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Печалька
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Анчи не умеет строить новые команды. А в анониршире выжженное поле.
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Гений, что тут скажешь.
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Заебал он со своими респектами...как дед
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