Моуриньо раскритиковал "Арсенал" за приглашение Артеты вместо Анчелотти

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал "Арсенал", который взял новым наставником Микеля Артету, а не опытнейшего Карло Анчелотти.

Несмотря на доступность Анчелотти, который ранее в своей карьере выигрывал Премьер-Лигу с "Челси", "канониры" решили предложить работу главного тренера Артете, который не имеет самостоятельного опыта и до этого лишь трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Такое положение вещей возмущает Моуриньо.



"В прежние времена лучшими тренерами были парни, у кого больше всего побед, а теперь лучшими считают парней, у которых меньше всего поражений. Это единственное объяснение, которое я нахожу, и для нас это немного забавно".



"Анчелотти выиграл три трофея Лиги Чемпионов, он выигрывал лигу в Италии, Франции и Англии, он выигрывал кубки здесь и там. Но при этом Анчелотти проиграл, не знаю, матчей 200?"



"Я проиграл 150-180 матчей — Карло просто немного старше меня. Думаю, теперь важно не то, сколько ты выиграл, а то, сколько ты не проиграл. Поэтому, наверное, лучшие тренеры сейчас — это тренеры с нулем поражений".



"Они смотрят на резюме парней, у которых больше поражений, и парней, у которых меньше поражений, и затем отдают работу тем, у кого их меньше. Я не вижу другой причины", — цитирует Моуриньо The Telegraph.