Президент ФИФА призвал Премьер-Лигу дать рефери мониторы

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал Премьер-Лигу задействовать мониторы при использовании системы VAR.

Как известно, при принятии решений, связанных с просмотром видеоповторов, рефери Премьер-Лиги вынуждены всецело полагаться на своих помощников, сидящих в видеостудии и доступных по радиосвязи.



В интервью Sky Sports Инфантино подтвердил, что не знал о таком положении вещей. Джанни считает, что последнее слово должно быть за арбитром в поле, а для этого нужна возможность лично обратиться к монитору у бровки.



"Работа рефери так сложна, эти парни — герои, и все мы критикуем их. Поэтому давайте поможем им, а они должны принять эту помощь".



"У них есть возможность подстраховать себя. Когда ты не уверен или когда тебе говорят о необходимости посмотреть изображения, ты должен пойти и сам проверить", — сообщил Инфантино.