Гвардиола хочет продлить свое пребывание в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что хочет остаться в клубе и заключить новый контракт.

Гвардиола тренирует "горожан" с 2016 года, когда он заключил трехлетний контракт. В 2018 каталонский специалист продлил свое соглашение, от которого теперь остается 18 месяцев.



Гвардиола не видит необходимости спешить с новой сделкой, но в то же время признает, что был бы счастлив задержаться в "Сити" подольше, если клуб этого тоже захочет.



"Думаю, в футболе полтора года — это большой срок для тренера".



"Когда придет время, все мы вместе сядем и посмотрим, как у нас получается и как идут дела. Я много раз говорил, насколько невероятно хорошо мне здесь, и, конечно, я бы хотел провести здесь как можно больше времени".



"Так что в этом состоит мое желание, но я хочу быть уверен, что поступаю в лучших интересах клуба и что они хотят сохранить меня подольше".



"Когда мой контракт подойдет к концу, я буду здесь пять лет, а это много для одного клуба и для этого соревнования, поэтому тебе лучше убедиться, что твое решение продлить контракт абсолютно идеально для обеих сторон".



"Никакой спешки нет. Мой контракт не истекает через три-четыре месяца, а этот клуб прекрасно функционирует во всех департаментах, так что здесь нет никакой проблемы", — цитирует Гвардиола Sky Sports.