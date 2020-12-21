Гвардиола хочет продлить свое пребывание в "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что хочет остаться в клубе и заключить новый контракт.

Гвардиола тренирует "горожан" с 2016 года, когда он заключил трехлетний контракт. В 2018 каталонский специалист продлил свое соглашение, от которого теперь остается 18 месяцев.

Гвардиола не видит необходимости спешить с новой сделкой, но в то же время признает, что был бы счастлив задержаться в "Сити" подольше, если клуб этого тоже захочет.

"Думаю, в футболе полтора года — это большой срок для тренера".

"Когда придет время, все мы вместе сядем и посмотрим, как у нас получается и как идут дела. Я много раз говорил, насколько невероятно хорошо мне здесь, и, конечно, я бы хотел провести здесь как можно больше времени".

"Так что в этом состоит мое желание, но я хочу быть уверен, что поступаю в лучших интересах клуба и что они хотят сохранить меня подольше".

"Когда мой контракт подойдет к концу, я буду здесь пять лет, а это много для одного клуба и для этого соревнования, поэтому тебе лучше убедиться, что твое решение продлить контракт абсолютно идеально для обеих сторон".

"Никакой спешки нет. Мой контракт не истекает через три-четыре месяца, а этот клуб прекрасно функционирует во всех департаментах, так что здесь нет никакой проблемы", — цитирует Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, контракт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 611

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lomka 21.12.2019 10:10 # lomka
    Стелит солому , потом когда спросят почему убегаешь когда Клопп настроил свою трофи машину, скажет я хотел остаться но наши пути разошлись. А сам под одеялом учит mi scusi mi scusi mi scusi

    (ответить)

  2. frisby 21.12.2019 10:06 # frisby
    кЫроль!!!

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 21.12.2019 09:39 # pistolero-lfc
    Не хочет расставаться с Клопп-топом

    (ответить)

  4. liverpool1892est 21.12.2019 09:27 # liverpool1892est
    Хватит уже.Иди Барсу тренируй

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: