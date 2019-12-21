Моуриньо призвал Вертонгена и Эриксена заключить новые контракты

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил надежду, что защитник Ян Вертонген с полузащитником Кристианом Эриксеном последуют примеру Тоби Алдервейрелда и тоже продлят свои истекающие контракты.

Уже в конце этого сезона Алдервейрелд мог бы стать свободным агентом, однако после прихода Моуриньо на тренерский мостик Тоби отбросил сомнения насчет своего будущего и накануне заключил со "шпорами" новый контракт до 2023 года.



Моуриньо надеется, что то же самое теперь сделают двое других важных для команды игроков, однако Жозе не собирается их к этому принуждать.



"Я бы хотел, чтобы Ян подписал новый контракт. А единственная вещь, которую я скажу насчет Кристиана, заключается в том, что я тоже хочу заключить с ним новый контракт. Больше я ничего не буду про него говорить".



"Думаю, игрок подписывает новый контракт, когда этого хочет клуб, — в лице меня и мистера Леви — когда этого хочет сам игрок, когда этого хочет его семья, когда этого хочет его агент. Когда одна из этих сторон не хочет, то заключить новый контракт становится очень сложно — если только игрок не сменит агента, который тоже захочет остаться".



"Самую важную вещь выразил Тоби, сказав: "Я не могу быть счастливее где-либо еще". Это великолепно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.