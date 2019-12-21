Клопп снова недоволен чересчур плотным расписанием

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу чересчур плотного графика матчей.

Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" сыграл два матча в двух разных странах с разницей менее чем в 24 часа. Клопп с основой уехал на клубный Чемпионат Мира, а юниоров оставил на Кубок Лиги.



Юрген много высказывался по этому поводу, однако у него есть и другие претензии — например, касательно зимнего перерыва, который с этого сезона появится в Премьер-Лиге.



Недовольство Клоппа вызвано несогласованностью футбольных организаций, потому что что начало февраля, когда "Ливерпулю" надлежит отдыхать, избрано FA как окно для возможных переигровок матчей 4-го раунда Кубка Англии.



"Проблема в том, что Премьер-Лига решила ввести зимние каникулы, а FA решила поставить на эти даты переигровки Кубка Англии. Если ты завершишь свой матч 4-го раунда вничью, ты будешь заново играть вместо своих каникул".



"Это невероятно? Ведь переигровки выпадают именно на зимние каникулы. Я же прав? Как это возможно? Никто не обсуждает такие вещи. Я не понимаю этого".



"Проблема в отсутствии должного диалога. Премьер-Лига, Футбольная Лига, FA, УЕФА, ФИФА недостаточно разговаривают друг с другом, и каждый планирует по-своему, и у нас нет единого расписания".



"Взгляните на расписание. Там только матчи, мы не можем играть еще больше матчей", — цитирует Клоппа ESPN.