Клопп снова недоволен чересчур плотным расписанием

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу чересчур плотного графика матчей.

Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" сыграл два матча в двух разных странах с разницей менее чем в 24 часа. Клопп с основой уехал на клубный Чемпионат Мира, а юниоров оставил на Кубок Лиги.

Юрген много высказывался по этому поводу, однако у него есть и другие претензии — например, касательно зимнего перерыва, который с этого сезона появится в Премьер-Лиге.

Недовольство Клоппа вызвано несогласованностью футбольных организаций, потому что что начало февраля, когда "Ливерпулю" надлежит отдыхать, избрано FA как окно для возможных переигровок матчей 4-го раунда Кубка Англии.

"Проблема в том, что Премьер-Лига решила ввести зимние каникулы, а FA решила поставить на эти даты переигровки Кубка Англии. Если ты завершишь свой матч 4-го раунда вничью, ты будешь заново играть вместо своих каникул".

"Это невероятно? Ведь переигровки выпадают именно на зимние каникулы. Я же прав? Как это возможно? Никто не обсуждает такие вещи. Я не понимаю этого".

"Проблема в отсутствии должного диалога. Премьер-Лига, Футбольная Лига, FA, УЕФА, ФИФА недостаточно разговаривают друг с другом, и каждый планирует по-своему, и у нас нет единого расписания".

"Взгляните на расписание. Там только матчи, мы не можем играть еще больше матчей", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2019 07:00

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  1. meshuggah 21.12.2019 07:23 # meshuggah
    какой же он нытик

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  2. scauzer11 21.12.2019 07:19 # scauzer11
    возьмём АПЛ, никто и не вспомнит про эти слитые КА и КЛ, как в прошлом сезоне)) так что сливать КА однозначно, вон пацанята пускай квалификацию повышают там.

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  3. sayedbakiev 21.12.2019 07:14 # sayedbakiev
    да оставь уже этот гребанный КА для пердиолы пусть накручивают свою никчемную историю

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  4. pistolero-lfc 21.12.2019 07:03 # pistolero-lfc
    Гений! Кандидат от народа!

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  5. rentv 21.12.2019 07:03 # rentv
    Нытик

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  6. liverpool1892est 21.12.2019 07:02 # liverpool1892est
    Резерв ставь усио...нахуй нужен этот КА

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