Клопп снова недоволен чересчур плотным расписанием
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу чересчур плотного графика матчей.
Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" сыграл два матча в двух разных странах с разницей менее чем в 24 часа. Клопп с основой уехал на клубный Чемпионат Мира, а юниоров оставил на Кубок Лиги.
Юрген много высказывался по этому поводу, однако у него есть и другие претензии — например, касательно зимнего перерыва, который с этого сезона появится в Премьер-Лиге.
Недовольство Клоппа вызвано несогласованностью футбольных организаций, потому что что начало февраля, когда "Ливерпулю" надлежит отдыхать, избрано FA как окно для возможных переигровок матчей 4-го раунда Кубка Англии.
"Проблема в том, что Премьер-Лига решила ввести зимние каникулы, а FA решила поставить на эти даты переигровки Кубка Англии. Если ты завершишь свой матч 4-го раунда вничью, ты будешь заново играть вместо своих каникул".
"Это невероятно? Ведь переигровки выпадают именно на зимние каникулы. Я же прав? Как это возможно? Никто не обсуждает такие вещи. Я не понимаю этого".
"Проблема в отсутствии должного диалога. Премьер-Лига, Футбольная Лига, FA, УЕФА, ФИФА недостаточно разговаривают друг с другом, и каждый планирует по-своему, и у нас нет единого расписания".
"Взгляните на расписание. Там только матчи, мы не можем играть еще больше матчей", — цитирует Клоппа ESPN.
21.12.2019 07:00
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Последние комментарии:
какой же он нытик
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возьмём АПЛ, никто и не вспомнит про эти слитые КА и КЛ, как в прошлом сезоне)) так что сливать КА однозначно, вон пацанята пускай квалификацию повышают там.
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да оставь уже этот гребанный КА для пердиолы пусть накручивают свою никчемную историю
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Гений! Кандидат от народа!
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Нытик
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Резерв ставь усио...нахуй нужен этот КА
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