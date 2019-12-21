Гвардиола не удивлен успехами "Лестера"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не удивлен успехами "Лестера" в этом сезоне.

В субботу "горожане" примут на своем поле "лис", но даже в случае победы не смогут обойти соперника в турнирной таблице Премьер-Лиги — команда Брендана Роджерса уверенно держится на втором месте и является главным преследователем лидирующего "Ливерпуля", и это не является сюрпризом для Гвардиолы.



"Еще после матча против них в прошлом сезоне, у меня было ощущение, что в этом сезоне они будут сражаться за место в топ-4. Так и произошло".



"Они очень хорошо выступали в прошлом сезоне с момента, как сменили главного тренера. В этом сезоне они так стабильны и обладают великолепной командой".



"У них много классных игроков впереди и в середине. Они надежны в обороне и так хорошо контратакуют. Они контролируют все аспекты игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.