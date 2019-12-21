Прогнозы на субботние матчи 18-го тура Премьер-Лиги

В субботу, 21 декабря, нас ждет сразу несколько интересных матчей в Премьер-Лиге. Откроют игровой день "Эвертон" и "Арсенал", а центральным поединком дня и всего тура станет противостояние "Манчестер Сити" и "Лестера". Традиционные прогнозы английских экспертов — в материале FAPL.ru.





ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ

Суббота, 21 декабря, 15:30



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"Эвертон" и "Арсенал" почти синхронно уволили своих менеджеров, но на пользу данная акция пошла только "ирискам" — с Данканом Фергюсоном они победили "Челси", не проиграли "Манчестер Юнайтед" и были в шаге от выхода в полуфинал Кубка Лиги, уступив лишь в серии пенальти "Лестеру". "Арсенал" же продолжает лихорадить, и приход на роль постоянного менеджера Микеля Артеты болельщиками "канониров" воспринимается без должного энтузиазма, потому как капризные "звезды" команды уже недовольны новым наставником, даже не поработав под его началом. По слухам, игроки "Арсенала" предпочли бы поработать с опытным Карло Анчелотти, но тот выбрал "Эвертон" и вскоре подпишет контракт с "ирисками".



Ключевая статистика от Who Scored



- в пяти последних матчах "Арсенала" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в пяти из шести своих последних матчей в Премьер-Лиге "канониры" пропускали как минимум дважды;

- "Эвертон" выиграл две из трех последних встреч этих команд на "Гудисон Парк".



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.75 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Временный босс "Эвертона" Данкан Фергюсон по-прежнему будет отвечать за "ирисок", в то время как "Арсенал", вероятно, возглавит Микель Артета. Фергюсон добился хороших результатов с тех пор, как принял свои временные обязанности — да, они вылетели из Кубка Лиги в среду, но все еще непобедимы при шотландце. Все это показывает, что эти игроки "Эвертона" способны на многое под руководством кого-то, кто может заставить их играть на максимуме, но как команда они, безусловно, находятся в стадии становления. Вот почему у меня есть сомнения по поводу Карло Анчелотти, если тот все же получит эту работу. Точно так же перед Микелем Артетой стоит большая задача изменить "Арсенал", чьи оборонительные проблемы хорошо известны. Ему понадобится помощь, но его прибытие изначально даст команде импульс. В то же время "Гудисон Парк" снова будет раскачан Данканом, и это тоже возымеет свой эффект.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Эвертона" — 2.4 в БК Fonbet



БОРНМУТ — БЕРНЛИ

Суббота, 21 декабря, 18:00



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"Борнмут" остается одной из самых непредсказуемых команд чемпионата — "вишни" проигрывали всем налево и направо, но сумели в последнем туре победить на выезде "Челси", а перед тем крайний раз побеждали "Манчестер Юнайтед". Перед тем команду Хау часто критиковали за неспособность добывать результат в матчах с грандами, но сейчас впору говорить о том, что "Борнмут" становится грозой авторитетов и поставщиком подарков для "нищих и убогих". "Бернли" также прервал свою серию поражений, обыграв "Ньюкасл", но была она не столь долгой, как у "вишневых" — всего три матча проиграли "кларетовые" перед тем, как победить "сорок".



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних шести встречах этих командам проходил тотал больше 2.5 голов;

- также ставка на ТБ2.5 была успешной в пяти последних выездных матчах "Бернли" в чемпионате;

- "кларетовые" выиграли всего раз в 10 последних матчах на выезде.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Бернли" — 3.1 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Победа "Борнмута" над "Челси" была заслуженной и впечатляющей — особенно потому, что они в последнее время много проигрывали. "Бернли" также прервал серию поражений, обыграв "Ньюкасл". Это был не первый случай, когда обе команды показали, что, независимо от своей формы, они не могут просто рухнуть в люк. По-разному, но они всегда способны реагировать на неудачи достойной работой и результатом — вот почему они смогли закрепиться в Премьер-Лиге. Обе команды исповедуют разный стиль, что должно привести к достойной битве. Я собираюсь поставить на "Борнмут".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Бернли" — 3.1 в БК Fonbet



АСТОН ВИЛЛА — САУТГЕМПТОН

Суббота, 21 декабря, 18:00



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После серии неудачных результатов "Астон Вилла" снова приблизилась к зоне вылета и сейчас опережает находящийся там "Саутгемптон" только благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных. "Вилланы" совсем не безнадежны в игровом плане, но в последнее время играли слишком авантюрно и слишком легко пропускали. Близость зоны вылета и матч с командой, которая длительное время там находится, должны прибавить ответственности и концентрации "вилланам", которые во вторник вышли в полуфинал Кубка Лиги, разгромив юниорский состав "Ливерпуля". "Саутгемптон" в последнее время не так уж плох, но это больше касается домашних матчей.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Астон Вилла" пропускала как минимум дважды в семи из восьми последних матчей чемпионата;

- "вилланы" потерпели три поражения подряд в Премьер-Лиге;

- "Саутгемптон" пропускал как минимум дважды в двух из трех последних матчей в чемпионате;

- "святые" не могут выиграть уже в пяти выездных матчах Премьер-Лиги кряду.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Астон Виллы" — 2.3 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Обе команды находятся в четверке худших и обе команды проигрывают в последнее время — серия "Астон Виллы" насчитывает три поражения, у "Саутгемптона" их два. "Святые" подавали признаки жизни еще пару недель назад, но затем проиграли в Ньюкасле и продемонстрировали разочаровывающий футбол с "Вест Хэмом". Я не думаю, что проблемы "Саутгемптона" приведут к тому, что Ральф Хазенхюттль потеряет работу — думаю, у него больше шансов получить деньги на усиление команды в зимнее трансферное окно. Это начало ключевого отрезка для "Виллы", которая затем сыграет с другими аутсайдерами — "Норвичем" и "Уотфордом". Я не думаю, что команда Дина Смита играет так плохо, чтобы оказаться в зоне вылета, но ей не хватает уверенности.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Астон Виллы" — 2.3 в БК Fonbet



БРАЙТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД

Суббота, 21 декабря, 18:00



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"Брайтон" в последнее время неплох — команда Грэма Поттера обыграла на выезде "Арсенал", не проиграла "Вулверхэмптону" с "Пэлас" и не видит большой разницы между матчами дома и на выезде. "Чайки" значительно прибавили в организации атакующих действий, что дает им возможность не тушеваться перед любым соперником. "Шеффилд" пока что не проигрывал в чемпионате на выезде, но "Брайтон" вполне может оказаться той командой, которая прервет удачную серию результатов "клинков" за пределами своего стадиона.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Шеффилд Юнайтед" не проиграл ни одного из восьми последних выездных матчах в Премьер-Лиге;

- "клинки" также не знают поражений в трех последних выездах к "Брайтону";

- "чайки" не проигрывают три матча чемпионата кряду.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.4 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



У "Шеффилда" на пять очков больше, чем у "Брайтона", но "чайки" хорошо играют в последнее время. В этом сезоне "клинки" не проигрывают уже в восьми матчах на выезде, и я уверен, многие люди думают, что их серия продлится и здесь. Но я думаю иначе, и это не потому, что я глуп — их серия однажды должна прерваться, поэтому я собираюсь поставить на "Брайтон".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.4 в БК Fonbet



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 21 декабря, 18:00



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"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" — та еще пара в плане потенциальной зрелищности матча. Обе команды делают ставку на игру вторым номером, а в их последних пяти встречах было забито всего лишь пять мячей. Не стоит ждать результативной игры и сейчас, так как отдать преимущество тут кому-то сложно — обе команды находятся в хорошей форме, потому отнесутся друг к другу уважительно и не станут рисковать. По большому счету, жизнь в середине таблицы устраивает обе команды, а их сейчас разделяют только одно очко и условная линия экватора турнирной таблицы.



Ключевая статистика от Who Scored



- в пяти последних встречах между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- в шести из семи последних матчей "орлов" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Ньюкасл" не проигрывает в семи домашних матчах кряду, а в трех последних матчах на своем поле забивал как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ньюкасла" — 2.55 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Ньюкасл" проиграл "Бернли" на прошлой неделе, но их домашняя форма остается сильной — они уступили только один раз на "Сент-Джеймс Парк" при Стиве Брюсе. "Пэлас" находится в верхней части таблицы практически все время, и чтобы остаться там, им важно сохранить Уилфрида Заху в январе, но уже очень скоро эта сага может вновь завертеться.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.15 в БК Fonbet



НОРВИЧ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Суббота, 21 декабря, 18:00



Видеотрансляция:



"Норвич" начал время от времени набирать очки и даже остановил победную серию "Лестера", сыграв вничью на "Кинг Пауэр", но для того, чтобы выбраться из зоны вылета, нужны не спонтанно набранные очки, а серия хороших результатов. Есть большие сомнения в том, что "канарейки" сумеют выстоять и против "Вулверхэмптона", так как беспроигрышная серия "волков" прервалась в последнем туре в матче с "Тоттенхэмом", и то, что они не добрали с командой Моуриньо, постараются взять с "Норвичем".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Норвич" пропускал как минимум дважды в семи последних домашних матчах в чемпионате;

- в семи из восьми последних домашних матчей "канареек" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Норвич" забивал как минимум дважды в восьми из 10 последних встреч с "волками" во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 1:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 1.9 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Волки" на прошлой неделе впервые с сентября проиграли, но любой, кто смотрел их матч с "Тоттенхэмом", поймет, что они этого не заслуживали. "Норвич" также играл очень хорошо и смог набрать очень важное очко в Лестере. Люди в восторге от того, как "канарейки" сыграли против "Сити" в сентябре, и в том матче мы увидели, что "Норвич" — хорошо организованная тренерская команда. Если они смогут повторить то выступление против "волков" — не проиграют, но я не представляю себе, что "Вулверхэмптон" проиграет дважды кряду.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Вулверхэмптона" — 1.9 в БК Fonbet



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР

Суббота, 21 декабря, 20:30



Видеотрансляция:



"Манчестер Сити" вряд ли догонит к концу чемпионата оторвавшийся уже на 14 очков "Ливерпуль", потому сейчас для "горожан" более реальной целью для преследования становится "Лестер", занимающий второе место с четырьмя очками преимущества над "Сити". Этот матч получит статус центрального в 18-м туре, даже с учетом вынесенного на воскресенье лондонского дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси", но ждать высокой результативности от этой встречи вряд ли стоит. "Лестер" в больших матчах играет очень осторожно и проигрывал в этом сезоне исключительно с разницей в один мяч, а потому атаке "Сити" придется потрудиться, чтобы преодолеть оборону гостей.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" забивал как минимум дважды в 15 из 18 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в восьми последних матчах "Сити" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Лестер" выиграл четыре последних выездных матча чемпионата, забивая в них как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3.5 голов — 2.05 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Манчестер Юнайтед" обнажил проблемы в обороне "Сити" своими быстрыми контратаками, которые помогли "красным дьяволам" выиграть в дерби. Может ли "Лестер" сделать то же самое? У "Юнайтед" были Маркус Рэшфорд, Даниэль Джеймс и Антони Мартиаль, но у "лис" есть Джейми Варди. В любом случае — "Сити" наверняка будет готов к такой игре соперника на этот раз, и я ожидаю, что они победят. Если это произойдет, мечты "Лестера" о чемпионстве улетучатся, а "Ливерпуль" окончательно добьет их в личной встрече. Думаю, лидеры будут счастливы, если эта игра завершится вничью — только победа "Лестера" доставит им беспокойство.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Майкла Оуэна: "Сити" выиграет и обе забьют — 2.55 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru