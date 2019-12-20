Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Соперничество Клоппа и Гвардиолы, которым так наслаждаются поклонники английского футбола, началось еще в 2013 году, когда Хосеп пришел в "Баварию".

При Гвардиоле "Бавария" ни разу не позволила дортмундской "Боруссии" Клоппа выиграть Бундеслигу, однако нынешний сезон Премьер-Лиги дает Юргену надежду, наконец, опередить Хосепа в борьбе за титул.

Сам Клопп не рассматривает свои отношения с Гвардиолой как какое-то непримиримое соперничество и испытывает восхищение к каталонцу.

"Я везунчик, так как могу могу сказать, что мои команды были как минимум близки к его командам. А ведь он лучший тренер в мире, о чем я говорил много раз".

"Это невероятно, что он делает со своей командой. Мне очень нравится наблюдать за тем, как они играют".

"Мы с Пепом разные, поэтому наши команды отражают наши характеры. Он как человек гораздо изящнее, чем я, поэтому он джентльмен, а я такой, как веду себя у бровки. Возможно, чуть напряженнее".

"В футболе нет правильного или неправильного соперничества. Все мы очень уважаем друг друга, но на поле мы хотим победить, и это нормально".

"В большинстве сезонов он выигрывал лигу в конце сезона. Так было всегда в Германии, и пока что так в Англии. Это нельзя отрицать, но я могу легко с этим смириться. У меня нет проблем с тем, чтобы быть вторым, хотя я и хочу быть первым", — приводит слова Клоппа Sky Sports.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 435

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  1. griezmann 20.12.2019 23:42 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. palamarciuc 20.12.2019 23:38 # palamarciuc
    Kак он грамотно троллит лысого, красава ))

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  3. tyhonovecky 20.12.2019 23:20 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  4. electric 20.12.2019 23:03 # electric
    Ай красава Юрген! Льешь в уши наивных цыган простыни про пепку. Эхехехе

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