Клопп: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Соперничество Клоппа и Гвардиолы, которым так наслаждаются поклонники английского футбола, началось еще в 2013 году, когда Хосеп пришел в "Баварию".



При Гвардиоле "Бавария" ни разу не позволила дортмундской "Боруссии" Клоппа выиграть Бундеслигу, однако нынешний сезон Премьер-Лиги дает Юргену надежду, наконец, опередить Хосепа в борьбе за титул.



Сам Клопп не рассматривает свои отношения с Гвардиолой как какое-то непримиримое соперничество и испытывает восхищение к каталонцу.



"Я везунчик, так как могу могу сказать, что мои команды были как минимум близки к его командам. А ведь он лучший тренер в мире, о чем я говорил много раз".



"Это невероятно, что он делает со своей командой. Мне очень нравится наблюдать за тем, как они играют".



"Мы с Пепом разные, поэтому наши команды отражают наши характеры. Он как человек гораздо изящнее, чем я, поэтому он джентльмен, а я такой, как веду себя у бровки. Возможно, чуть напряженнее".



"В футболе нет правильного или неправильного соперничества. Все мы очень уважаем друг друга, но на поле мы хотим победить, и это нормально".



"В большинстве сезонов он выигрывал лигу в конце сезона. Так было всегда в Германии, и пока что так в Англии. Это нельзя отрицать, но я могу легко с этим смириться. У меня нет проблем с тем, чтобы быть вторым, хотя я и хочу быть первым", — приводит слова Клоппа Sky Sports.