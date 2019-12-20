Артета: "Отдам каждую каплю крови ради "Арсенала"

Во время своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "Арсенала" Микель Артета пообещал отдать клубу "каждую каплю своей крови", а также рассказал, что хочет изменить культуру внутри коллектива.

В пятницу бывший полузащитник "канониров" вернулся на "Эмирейтс", заключив контракт на три с половиной года.



У 37-летнего испанца нет опыта самостоятельной тренерской работы, что напрягает экспертов и болельщиков, однако сам Артета чувствует себя готовым к этой миссии.



"Я совершенно понимаю их опасения. Я отдам каждую каплю крови, чтобы сделать этот футбольный клуб лучше. Если бы я не чувствовал себя готовым для этого футбольного клуба, я бы не сидел в этом кресле".



"Я чувствую, что вернулся домой. Я крайне рад и горд возможность стать главным тренером этого футбольного клуба".



"Я несколько лет готовился к этому испытанию. Я знаю, каковы ожидания, я знаю уровень и масштаб этого клуба, а также я знаю, чего этот клуб заслуживает".



"Я готов к этому испытанию, и мне не терпится начать работу с игроками и каждым в клубе. У меня хорошее предчувствие. С момента, как я вошел сюда, я ощутил позитивную энергию".



"Мы должны постараться вовлечь каждого в процесс. Я должен убедить игроков насчет того, как я хочу играть в футбол. Им, возможно, придется изменить свое мышление. Я хочу, чтобы каждый в клубе мыслил одинаковым образом".



"Мы должны создать культуру, на которой все будет держаться. Если у нас не будет правильной культуры, тогда наша структура будет шаткой. Моя задача состоит в том, чтобы каждый проникся моими идеями и хотел бы быть частью этого".



"Нам нужна немедленная реакция, мы должны поднять уверенность в себе игроков, а также нам нужна поддержка фанатов", — цитирует Артету Sky Sports.