Эмери: "Артета готов тренировать "Арсенал"

Экс-главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поддержал решение "канониров" назначить на его место Микеля Артету.

Отработав на "Эмирейтс" полтора года, в прошлом месяце Эмери лишился своей работы. На момент увольнения Унаи "канониры" не знали побед семь матчей кряду во всех соревнованиях.



Теперь дело Эмери предстоит продолжить Микелю Артете, и Унаи верит в своего соотечественника, хотя тот и не имеет самостоятельного тренерского опыта.



"Он по-настоящему готов, чтобы сделать этот следующий прыжок. Он уже был в "Арсенале" прежде, он знает Премьер-Лигу, и он работал с Хосепом Гвардиолой. Я верю, что это хорошее решение, и я бы хотел, чтобы время это подтвердило", — сообщил Эмери BBC.